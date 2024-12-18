شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 11961 نقطة.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 4.577 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 358.548 مليون سهم.

ووفقا لتداول السعودية، بلغت القيمة السوقية نحو 10.204 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 117 شركة ارتفعت أسهم 117 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 106، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة صافولا، والمتحدة الدولية القابضة، وباتك، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول السعودية، كانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وجاهز، والزامل للصناعة، وسمو، والباحة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 31196 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة نحو 58.145 مليون ريال.

ووفقا لتداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.351 مليون سهم.

وبلغت القيمة السوقية للسوق الموازية نحو، 57.684 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 105 شركة مدرجة في السوق الموازية.