شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يعلن إطلاق جائزة دولية لصنّاع التأثير والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى صنّاع التأثير ImpaQ



كما يتضمن الملتقى أكثر من 40 برنامجًا وفعالية تدعم تطلعات المؤثرين ورؤاهم، وتؤازر العاملين في القطاعات ذات العلاقة, ويشمل مجموعة من المحاور أبرزها "من هو المؤثر؟".

ويناقش كيفية تطور تعريف التأثير في عالم رقمي سريع التغير، ومحور "التأثير الهادف"، إذ يسلط الضوء على المؤثرين، الذين يستخدمون منصاتهم للحديث عن قضايا متنوعة.

ويهدف الملتقى إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محليًّا ودوليًّا، من خلال مشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي وإقليمي ودولي.كما يتضمن الملتقى أكثر من 40 برنامجًا وفعالية تدعم تطلعات المؤثرين ورؤاهم، وتؤازر العاملين في القطاعات ذات العلاقة, ويشمل مجموعة من المحاور أبرزها "من هو المؤثر؟".ويناقش كيفية تطور تعريف التأثير في عالم رقمي سريع التغير، ومحور "التأثير الهادف"، إذ يسلط الضوء على المؤثرين، الذين يستخدمون منصاتهم للحديث عن قضايا متنوعة.

فعاليات ملتقى صناع التأثير

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، عن "جائزة دولية لصنّاع التأثير" في النسخة الثانية من ملتقى صناع التأثير.تنظم وزارة الإعلام "ملتقى صنّاع التأثير ImpaQ" بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة اليوم ولمدة يومين، وذلك في قاعة ميادين الدرعية بالرياض. This is a Twitter Status— ملتقى صناع التأثير | ImpaQ (@ImpaQMakers) https://twitter.com/ImpaQMakers/status/1869329251935363152?ref_src=twsrc%5Etfw

كما تُناقش فعاليات ملتقى صناع التأثير طُرق وواقع التأثير في 14 مسارًا مختلفًا، وهي: نمط الحياة، الرياضات الإلكترونية، صناعة المحتوى، الرياضة، التقنية، الإعلام والاتصال، الذكاء الاصطناعي، الصحة، الثقافة، الترفيه، والفنون، السياحة، الاقتصاد، والبيئة والاستدامة.

كما يستعرض الملتقى ورش عمل ابتكارية وتفاعلية في صناعة محتوى مؤثر، عبر تقديم قصص ناجحة ملهمة عن التأثير والتغيير, ويتطرق إلى مستقبل المنصات الاجتماعية.

7 مناطق

ويقدم الملتقى فعاليته لمدة 12 ساعة يوميًا، من خلال 7 مناطق في مكان واحد تقدّم تجارب متنوعة ومستقبلية، وذلك على مساحة 23 ألف متر مربع.

ويستقبل فيها ضيوفه المحليين والدوليين ويشهد إبرام العديد من الشراكات وتوقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص محليًّا ودوليًّا.

ويفتح الملتقى أبوابه لكل المهتمين بالزيارة من خارج المملكة وداخلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة اضغط هنا.