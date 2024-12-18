السعودية | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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