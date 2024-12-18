جمعية وادي قنوبين احتفلت بالميلاد في سيدني

أقامت جمعية وادي قنوبين في سيدني - أستراليا احتفال الميلاد في قاعة بيت الرعية، بمشاركة رئيس الجمعية الياس يوسف ملحم.

وتضمنت الحفلة تراتيل وأناشيد ميلادية وألعابا ترفيهية للأطفال وهدايا العيد لهم، واختتمت بغداء.

وتحدث رئيس الجمعية، فقال: "نفرح بلقائنا معا عائلة وادي قنوبين المنتشرة بكثافة في استراليا، المشدودة بحنين عميق دائم الى جذورنا الراسخة في أرضنا الأولى في وادي قنوبين من لبنان. ومن أجل تعميق هذا الارتباط، بخاصة في نفوس أولادنا المولودين هنا، وضعت جمعيتنا خطة عمل متعددة الأوجه أولها إصدار كتاب قيم موسع عن قريتنا وادي قنوبين متعدد اللغات، وتحريك الاهتمام بأوضاع أهلنا المقيمين في الوادي وحاجاتهم على الصعيد الفردي وعلى صعيد حاجات القرية التنموية، ومطالبها المحقة بوصول طريق اليها وبدروب داخلية تسهل وصول الأهالي الى بيوتهم. كما سنحرك طلبات تمليك بيوتنا من قبل البطريركية بعناية ومحبة البطريرك الكردينال بشارة الراعي. وسنعمل على تعزيز التواصل بين أولادنا المولودين في بلدان الانتشار، اوستراليا وكندا وأميركا من جهة، وبينهم وبين اخوانهم في لبنان، وفي المناسبات المقبلة سوف توزع الجمعية الهدايا التذكارية من انتاج وادي قنوبين كالصور والأفلام وسواها".

وختم ملحم، آملا "أن تسمح الظروف في لبنان بتنظيم رحلة جماعية لشباب وادي قنوبين المنتشرين الى أرض الآباء والأجداد المقدسة في وادي قنوبين".