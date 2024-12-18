رئيس دير مار انطونيوس زحلة زار مصلحة زراعة البقاع : نشكر لويس لحود على تعاونه الدائم وتفانيه في العمل لخير الصالح العام

اثنى رئيس دير مار أنطونيوس الكبير زحلة الاب جوزف شربل، خلال زيارته مصلحة زراعة البقاع حيث التقى مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، على تفاني لحود الديناميكي في العمل والنشاط الدائم لخير الصالح العام، وشكره على التعاون الدائم مع الرهبانية وتمنى له النجاح والتوفيق الدائم لمسيرته المهنية الناصعة.

وسأل شربل الله أن يمنّ على الادارة بمدراء عامين على مثاله لما فيه مصلحة اللبنانيين عامة والزحليين خاصة، كما أشاد بجهود رئيس مصلحة زراعة البقاع وموظفي المصلحة في خدمة المزارعين في زحلة والبقاع .

من جهته، تمنى لحود للاب شربل النجاح والتوفيق في مهامه وشكره على جهوده ونشاطه في خدمة زحلة منذ استلامه مهامه في ايلول ٢٠٢٣ ، وحيا لحود الرهبان الذين توالوا على رئاسة وخدمة دير مار أنطونيوس الكبير والكنائس والمزارات والرعايا والأراضي المرتبطة بالدير في زحلة والبقاع.

ووجه لحود تحية للرهبانية اللبنانية المارونية على خدمتها ابناء زحلة والبقاع على مدى ٢٥٤ عاما منذ العام ١٧٧١ في المجال الراعوي والروحي والانساني والتربوي والجامعي والزراعي والاجتماعي"، وعلى جهودها في تشييد كنيسة مار شربل ومزار القديسة رفقا في زحلة وانشاء فرع لجامعة الروح القدس في زحلة ".

كما اشاد لحود بـ"عمل الرهبانية في الزراعة وتعاونها المثمر مع وزارة الزراعة طيلة السنوات الماضية في تطوير الزراعة وتسويق الانتاج الزراعي ومنتجات الصناعات الغذائية والنبيذ والمونة والمطبخ اللبناني وزيادة المساحات الحرجية خاصة مع الأباتي نعمة الله الهاشم خلال مرحلة توليه مسؤولياته من خلال اديار واراضي الرهبانية اللبنانية المارونية في كل لبنان ومؤسسة أديار ، فاصبحت الرهبانية النموذج الذي يحتذى به في الاستثمار الزراعي في الكنيسة وفي الحفاظ على الاحراج والغابات" .

ووجه لحود تحية لرئيس عام الرهبانية الاباتي هادي محفوظ، وتمنى" استمرار وتعزيز التعاون معه ومع اديار الرهبانية في المجال الزراعي" .

وجدد لحود شكر ابناء زحلة للرهبانية على انتخابها ابن زحلة الاب ميشال أبو طقة الراهب المتميز بالتواضع والتقوى والنشاط والاندفاع والتضحية مدبرا عاما في مجمع الرئاسة العامة للرهبانية لاول مرة من زحلة.