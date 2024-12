تكنولوجيا: Samsung تكشف تفاصيل Now Bar في One UI 7 كمنافس للجزيرة الديناميكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل واجهة One UI 7 من سامسونج، المبنية على نظام Android 15، حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي، حيث كشفت الشركة اليوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بشرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

أوضحت سامسونج أن Now Bar يعد “عنصرًا محددًا” ضمن واجهة One UI 7، حيث يمثل تفسيرها لمفهوم Dynamic Island. ووفقًا لوصف الشركة، فإن Now Bar يعيد تعريف التخصيص من خلال دمج التطبيقات الأكثر استخدامًا والإجراءات اليومية بسلاسة في شاشة القفل..

ميزات Now Bar:

يوجد Now Bar في منتصف الجزء السفلي من شاشة القفل، ويتيح للمستخدم:

التحكم بسهولة في الوسائط الترفيهية.

ضبط توقيت التمارين الشخصية بدقة.

الوصول إلى الاتجاهات لاجتماعاتك القادمة.

بدء الترجمة أو التحدث بلغات مختلفة بسهولة.

تصف سامسونج هذه الميزة بأنها نقطة وصول للتجارب الأكثر تكاملًا على الإطلاق على أجهزة Galaxy. على سبيل المثال، إذا كنت تستعد لرحلة، سيقترح Now Bar إنشاء مجلد للتطبيقات الأساسية لسهولة الوصول.

المزيد من الإمكانيات:

ينبهك Now Bar بوقت المغادرة إلى المطار، وهي ميزة مشابهة لما تقدمه جوجل على أجهزة آندرويد.

ينشئ قائمة تشغيل مخصصة تناسب حالتك المزاجية أثناء السفر، على الرغم من أن التطبيق المستخدم لهذه الميزة لم يتم تحديده.

يتيح الوصول إلى توقعات الطقس بتمريرة واحدة.

يقدم ملخصًا يوميًا لأبرز الأحداث، ما يساعدك على تتبع يومك بسهولة.

الأمان والخصوصية:

إلى جانب ذلك، كشفت سامسونج عن محرك البيانات الشخصية، الذي يعد تطورًا كبيرًا في حماية الخصوصية. تضمن هذه التقنية أمان البيانات الشخصية على الجهاز وعبر التطبيقات.

تُخزن البيانات في مساحة آمنة محمية بمفتاح تشفير تديره منصة Knox Vault الموثوقة.

تُضاف طبقة حماية إضافية باستخدام التشفير ما بعد الكمي، لتعزيز مستوى الأمان بشكل غير مسبوق.

خلاصة:

يمثل Now Bar إضافة مبتكرة في One UI 7، حيث يجمع بين التخصيص والراحة وسهولة الاستخدام. ومع ميزات الأمان المتقدمة، تعزز سامسونج تجربة المستخدم على أجهزتها، مما يجعل واجهتها أكثر شمولًا وابتكارًا.

