أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، "أن جهازها لمكافحة التهريب "عاود بزخم نشاطه"، مؤكدة "إصرارها كالعادة على مكافحة التهريب والتزوير وخصوصا بعد التوقف القسري جراء الحرب التي عصفت بلبنان".
وفي هذا الإطار، دهمت دوريات الجهاز بمؤازرة قوة من الجيش مواقع في منطقة الحيصة – المسعودية وجبل الريحان في شمال لبنان حيث ضبطت كميات كبيرة جدا من المصنوعات التبغية المهرّبة وورشة لتزوير التبغ المعسل ، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر بها القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الريجي ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة وورشة لتزوير التبغ المعسل وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.