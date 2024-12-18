حراك المعلمين المتعاقدين: لإحتساب كامل ساعات المتعاقدين في تشرين الاول وصولا إلى تشرين الثاني وكانون الاول

إستهجن حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور، "قرارات وكتيبات يقال أنها صدرت عن مناطق تربوية تلزم فيها الأساتذة في المدارس المنكوبة والمتضررة بالتعليم فقط عبر تطبيق"تيمز"، وإلا لن تحسب لهم بدل الانتاجية"، لافتا الى" قرار وزارة التربية الذي ينص على استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية من خلال وعبر الوسائل المتاحة"، معتبرا انه "لا يلزم المعلم بأية وسيلة تعليمية".

واشار في بيان، الى أن "نحن توجهنا ونتوجه من جديد إلى وزير التربية عباس الحلبي بإحتساب كامل ساعات المتعاقدين وخصوصا ساعات تشرين أول وصولا إلى تشرين ثاني وكانون أول، وقولنا هذا منبعه القانون والوطنية والأخلاق، فهل يجوز أن نمنع عن متعاقد حقه بساعاته من بداية تشرين أول في وقت منع فيه العدو هذا المتعاقد وهذا الطالب من الذهاب إلى المدارس للتعليم تحت هدير قصف الطائرات الإجرامي؟".