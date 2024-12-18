إستهجن حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور، "قرارات وكتيبات يقال أنها صدرت عن مناطق تربوية تلزم فيها الأساتذة في المدارس المنكوبة والمتضررة بالتعليم فقط عبر تطبيق"تيمز"، وإلا لن تحسب لهم بدل الانتاجية"، لافتا الى" قرار وزارة التربية الذي ينص على استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية من خلال وعبر الوسائل المتاحة"، معتبرا انه "لا يلزم المعلم بأية وسيلة تعليمية".
واشار في بيان، الى أن "نحن توجهنا ونتوجه من جديد إلى وزير التربية عباس الحلبي بإحتساب كامل ساعات المتعاقدين وخصوصا ساعات تشرين أول وصولا إلى تشرين ثاني وكانون أول، وقولنا هذا منبعه القانون والوطنية والأخلاق، فهل يجوز أن نمنع عن متعاقد حقه بساعاته من بداية تشرين أول في وقت منع فيه العدو هذا المتعاقد وهذا الطالب من الذهاب إلى المدارس للتعليم تحت هدير قصف الطائرات الإجرامي؟".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك المعلمين المتعاقدين: لإحتساب كامل ساعات المتعاقدين في تشرين الاول وصولا إلى تشرين الثاني وكانون الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.