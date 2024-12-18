وزارة الصحة: 52500 علبة دواء للنازحين إثر الأحداث السورية وزيادة العيادات النقالة إلى 14

اشارت وزارة الصحة العامة، الى أنها "تواصل متابعة حوالى تسعين ألف نازح وصلوا إلى منطقة بعلبك الهرمل بعد الأحداث السورية الأخيرة من بينهم ثلاثون ألف سوري يقيمون في معظمهم في مراكز إيواء غير رسمية والبقية لبنانيون يقيمون في منازل"، لافتة الى أنه "بناء على توجيهات وزير الصحة العامة فراس الأبيض سلمت الوزارة 21 مركز رعاية صحية أولية في المنطقة 52500 علبة دواء ولقاحات كما تمت زيادة عدد العيادات النقالة إلى 14 فريق مرتبط بمراكز الرعاية الأولية العاملة في المنطقة ليقوم أفرادها بزيارات لمراكز الإيواء غير الرسمية وللأماكن الأخرى التي ينتشر فيها اللبنانيون".

واوضحا أن "حتى اليوم تم تسليم التالي 52500 علبة دواء من 73 صنفًا تتوزع على أدوية أمراض مزمنة والتهابات وتخفيض الحرارة للكبار والصغار وأدوية لمكافحة الجرب. وعدد من علب حليب أطفال. بالاضافة الى لقاحات ضد شلل الأطفال وبدأت بالفعل حملة التلقيح. و6200 لقاح ضد الإنفلونزا وبدأت الحملة لتلقيح المسنين".

واكدت أنها "ستواصل تسليم المزيد من الأدوية وعلب الحليب واللقاحات لضمان تقديم ما أمكن من مساعدة صحية وإنسانية".