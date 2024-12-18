المبعوث الأممي: سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن من دمشق، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر.

وقال بيدرسن إن هناك "حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية" لسوريا، تمهيدا "للتعافي الاقتصادي، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات".

وأضاف:""نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية".