الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 05:49، والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:05 ، والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.