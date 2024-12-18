مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز 12 مليون مسافر سنويا خلال العام 2024 م  

أعلنت مطارات الدمام عن تحقيق أرقام قياسية في الحركة الجوية بمطار الملك فهد الدولي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024م.

وتشير الإحصاءات المرتبطة بأعداد المسافرين إلى نجاح مطار الملك فهد الدولي في خدمة أكثر من 12 مليون مسافر من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2024، وبهذا حقق المطار أعلـى رقـم قيــاسي للمسافرين منذ افتتاحه، ومسجلا نسبة نمو تقدر بـ 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وفي جانب أعداد الرحـــــلات، سجل مطار الملك فهد الدولي رقما قياسيا جديدا بأكثر من 99 ألف رحلة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2024، مسجلا بهذا أعلـى رقـم قيــاسي لأعداد الرحلات منذ افتتاحه، ومحققا نموا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.

كما نجح المطار في تسجيل أرقام قياسية ليوم واحد في أعداد المسافرين تجاوزت 50 ألف مسافر، ليسجّل بذلك أعلى رقم قياسي للمسافرين في يوم واحد منذ افتتاحه؛ كما حقق المطار أعلى رقم قياسي في الحركة الجوية ليوم واحد، عبر نجاحه في تسيير 374 رحلة، جاء هذا في يوم الخميس 13 يونيو 2024م.