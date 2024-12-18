ينتقل من الرذاذ.. تعرف على أعراض “النكاف” ومضاعفاته وطرق الوقاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلق تجمع القصيم الصحي حملة توعوية وطنية تهدف إلى التعريف بأهمية التطعيم ضد الأمراض الفيروسية الثلاثة الحصبة، الحصبة الألمانية، والنكاف، والتوعية بمخاطر مرض النُكاف بشكل خاص.

وأوضح التجمع أن النكاف هو مرض فيروسي معدٍ يُصيب الغدد اللعابية والجهاز العصبي، وينتقل عن طريق رذاذ المريض أو استخدام أدواته الملوثة. وتتمثل أعراض الإصابة في ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، وتورم إحدى الغدد النكفية الواقعة تحت الفك، بالإضافة إلى الشعور بالألم عند المضغ.

وأكدت الحملة أن المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالنكاف قد تشمل التهاب الخصية عند الرجال، التهاب المبيض عند النساء، والتهاب البنكرياس، مما يُبرز ضرورة الوقاية المبكرة من خلال التطعيم.

وأشار التجمع إلى أهمية تلقي التطعيم الثلاثي الفيروسي (MMR) للأطفال عند عمر 12 شهرًا، بالإضافة إلى التطعيمات الداعمة عند دخول المدرسة، لضمان الوقاية من الأمراض المعدية وحماية الصحة العامة.

ودعا تجمع القصيم الصحي أولياء الأمور إلى الالتزام بالجدول الوطني للتطعيمات، والمشاركة في حملات التطعيم لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار الأمراض الفيروسية.

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