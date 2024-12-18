شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية بسيطة للحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

تقوم الكلى بتصفية الفضلات والمياه الزائدة والشوائب الأخرى من دمك، حيث يتم تخزين هذه الفضلات في المثانة ثم يتم طردها لاحقًا من خلال البول، ويعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا للغاية لصحتك العامة من خلال الحفاظ على صحة الكلى، سيقوم جسمك بتصفية وطرد الفضلات بشكل صحيح وإنتاج هرمونات لمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على عادات يومية تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى، بحسب موقع تايمز ناو.



وفقًا للخبراء، فإن عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى هي مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والتاريخ العائلي لأمراض الكلى، والسمنة.

عادات يومية للحفاظ على صحة الكلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم

المصابون بالسكري معرضون للإصابة بتلف الكلى، وبالتالي، عندما لا تتمكن خلايا جسمك من استخدام الجلوكوز في دمك، ستضطر كليتيك إلى العمل بجدية أكبر لتصفية دمك. مع مرور بعض الوقت من الجهد، يمكن أن يسبب ذلك أضرارًا تهدد الحياة.



ومع ذلك، لإدارة نسبة السكر في الدم، يمكنك تقليل خطر التلف من خلال اتخاذ خطوات كافية لتقليل أو منع حدوث أضرار إضافية.

فحوصات الكلى

يمكنك فحص كليتك باختبارين بسيطين: اختبار البول واختبار الدم. إن اختبار البول المعروف باسم نسبة الألبومين إلى الكرياتينين (ACR) يفحص ما إذا كان هناك بروتين يسمى الألبومين في البول. يخبر اختبار الدم المسمى معدل الترشيح الكبيبي مدى كفاءة كليتيك في العمل على إزالة النفايات من جسمك.

ضبط ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف كليتيك ويزيد من فرص إصابتك بأمراض الكلى. إذا ارتفع ضغط الدم لديك، فقد يطلب منك طبيبك تناول الدواء.

إن إجراء تغييرات بسيطة في نمط حياتك مثل تقليل الملح وفقدان الوزن الزائد وممارسة الرياضة يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

شرب الماء

ينصح الأطباء بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا، مما يساعدك على البقاء رطبًا. إن تناول الماء بانتظام وبشكل ثابت مفيد لكليتيك لأنه يساعد في إزالة الصوديوم والسموم من كليتيك. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



وفقًا للخبراء، يجب أن تشرب ما لا يقل عن 1.5-2 لتر يوميًا، وهذا يعتمد إلى حد كبير على صحتك وأسلوب حياتك. أولئك الذين عانوا من مشكلة في الكلى مثل الحصوات سابقًا يجب أن يشربوا المزيد من الماء للمساعدة في منع ترسب الحصوات في المستقبل.

الإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية في الجسم لأنه يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم والكلى. كما يزيد التدخين من خطر إصابة الكلى بالسرطان.

إذا توقفت عن التدخين، سينخفض الخطر.

ممارسة الرياضة

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مفيدة لك. فهي لا تساعد فقط في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، بل إنها تقلل أيضًا من ضغط الدم وتعزز صحة القلب، وهما مهمان بنفس القدر لمنع تلف الكلى.

