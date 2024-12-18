شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية الأكثر تصديرا للمنتجات المصرية بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الموانئ الأكثر تصديرا واستيرادا للسلع المصرية بنهاية العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2022.

وقالت بيانات الجهاز، إن ميناء الإسكندرية جاء فى صدارة ترتيب الموانئ الأكثر تصديرا للمنتجات المصرية خلال عام 2023، وحازت على نسبة 32% من جملة الصادرات، يليها ميناء مطارات القاهرة واستحوذ على نسبة 14.8%، ثم ميناء السويس واستحوذ على نسبة 14.4%، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف وحاز على نسبة 9.2%، ثم ميناء دمياط بنسبة 8%، وأخيرا ميناء الدخيلة بنسبة 4.4%.

وفى المقابل، كان ميناء مطار القاهرة فى المرتبة الأولى لاستقبال الواردات المصرية واستحوذ على نسبة 30.4% من جملة الواردات، بالإضافة إلى ميناء الدخيلة وكانت نسبته 13.9%، ثم ميناء العين السخنة بنسبة بلغت 13.5%، إلى جانب ميناء دمياط بنسبة 11.6%، وأيضا ميناء الإسكندرية بنسبة بلغت 9.9%، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.



وسجل إجمالى قيمة الصادرات المصرية نحو 42.5 مليار دولار عام 2023، مقابل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5%، وبلغ إجمالى قيمة الواردات المصرية نحو 84.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 12.5%.