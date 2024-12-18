جيروزاليم بوست: تقدم كبير وأجواء إيجابية في محادثات غزة ويمكن التوصل لاتفاق في غضون شهر

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن إحراز تقدم كبير في المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وأنه يمكن التوصل إلى صفقة الاسرى في غضون شهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعيْن على الأمر ومشاركين في المفاوضات مع حركة "حماس" قولهم أن "أجواء أيجابية" تسود خلف الكواليس.