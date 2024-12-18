شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف بعض العاملين بهيئة الثروة المعدنية للعمل بوحدتي الثروة المعدنية والتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة التي يذخر بها القطاع بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير وتحديث قطاع التعدين بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل بوحدتي الثروة المعدنية والتعاون الدولي في نطاق إشراف السيد المهندس وكيل الوزارة للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية .