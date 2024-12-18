العناية بالبشرة بعد العلاج بالليزر... أهم التوصيات وما يجب تجنبه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يعد العلاج بالليزر للبشرة، من التقنيات التجميلية غير الجراحية الرائدة في الطب التجميلي، ومن أبرز الحلول التجميلية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، وذلك بفضل قدرته الفائقة على معالجة العديد من مشاكل البشرة، مثل التصبغات اللونية، وحب الشباب، والبقع الداكنة، والخطوط الدقيقة والتجاعيد، وعلامات التمدد، وأيضاً شد البشرة، يعتمد العلاج بالليزر على استخدام أشعة ضوء مركزة ذات طاقة عالية تؤثر على طبقات الجلد المختلفة، ما يؤدي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، المسؤول عن شباب البشرة، وتجديد خلاياها، ما يكشف عن بشرة أكثر شباباً وصحة، هذا العلاج، يحقق نتائج مبهرة في فترة زمنية قصيرة مقارنةً بالعلاجات الأخرى، لكن بعد العلاج بالليزر، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة، لتقليل الآثار الجانبية، وتسريع عملية التعافي.

في هذا السياق، "الخليج 365" تطلعك على العناية بالبشرة بعد العلاج بالليزر، وأهم التوصيات قبل وبعد الخضوع لعلاج الليزر، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

توصيات قبل العلاج بالليزر

امرأة تخضع لعلاج الليزر - الصورة من Freepik

سواء اخترت علاج الليزر الكربوني، لإزالة الشوائب والدهون الزائدة عن سطح البشرة، لجعلها أكثر نعومة وإشراقاً، أو الليزر الجزئي، الذي يحسن مظهر البشرة من خلال تقشير الطبقات العليا والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، أو الليزر ألترا فاكشيونال، لتقليل المسام الواسعة، وتحفيز الشفاء العميق داخل طبقات الجلد، أو الليزر الومضي، الذي يعمل على تقليل آثار حب الشباب وعلاج التصبغات والبقع الداكنة، هناك بعض التحضيرات الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار، قبل الخضوع للعلاج بالليزر لعلّ أهمها:

تجنب التعرض المباشر للشمس قبل العلاج بالليزر، لتفادي زيادة حساسية الجلد. التوقف عن استخدام مستحضرات العناية بالبشرة أو الأدوية التي تحتوي على مواد قد تسبب ردود فعل تحسسية للبشرة، مثل الريتينول أو حمض الجليكوليك، وأيضاً المنتجات التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي. عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على أحماض قوية أو الريتينول. يجب الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي أو الريتينول لأنها قد تسبب ردود فعل تحسسية للبشرة وتؤثر على نتائج العلاج. استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لتحديد نوع العلاج المناسب بناءً على نوع بشرتك واحتياجاتها.

توصيات بعد العلاج بالليزر

عادةً، ما يصاحب العلاج بالليزر، بعض الاحمرار أو التورم في المناطق المعالجة، يمكن أن تختلف فترة الشفاء حسب نوع العلاج ومدى استجابة البشرة، في الغالب تتراوح فترة التعافي من بضعة أيام إلى أسبوع، لتفادي أي مضاعفات بعد العلاج وتسريع عملية التعافي، يجب التقيد بالتوصيات الآتية:

الحرص على ترطيب البشرة، للمساعدة في التخفيف من التحسس والاحمرار. تجنب التعرض المباشر للشمس، والحرص على تطبيق واقٍ من الشمس بمعامل حماية عالٍ لحماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية. الامتناع عن استخدام مستحضرات تحتوي على مواد قد تسبب في رد فعل تحسسي للبشرة. عدم لمس أو فرك المنطقة المعالجة بالليزر، لتفادي حدوث أي مضاعفات. تجنب التعرض للحرارة الزائدة أو الرطوبة كحمامات البخار أو الساونا، لأنها قد تزيد من التورم أو تحسس البشرة. الامتناع عن التدخين، لأنه قد يؤثر سلباً على سرعة تعافي البشرة بعد العلاج.

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