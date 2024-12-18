بصورة من زفافهما.. سيلين ديون تكرم زوجها الراحل في ذكرى زواجهما الثلاثين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - على الرغم من وفاته في عام 2016، إلا أن نجمة الغناء سيلين ديون مازالت تعيش مع ذكريات زوجها أنجليل، الذي رحل في 14 يناير من عام 2016- قبل يومين من يوم ميلاده الرابع والسبعين- بعد معركة مع مرض سرطان الحلق.

إليكِ هذا الخبر: سيلين ديون في صورة نادرة مع أولادها الثلاثة.. وتبكي في حفل رولينغ ستون

سيلين ديون في ذكرى زواجها: ما زلت تملأ قلوبنا

https://www.instagram.com/p/DDs5hDHxx7C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDs5hDHxx7C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDs5hDHxx7C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في ذكرى زواجهما الـ 30، التي وافقت أمس 17 ديسمبر، تذكرت سيلين ديون يوم زفافها لعام 1994، وأحيت هذه الذكرى من خلال مشاركة صورة بالأبيض والأسود من الحفل عبر حسابها على إنستغرام، مرفقة برسالة صادقة، قائلة: "ما زلت تملأ قلوبنا، كل يوم. أنت كل شيء بالنسبة لنا. نفتقدك كثيراً. ذكرى زواج سعيدة ثلاثين، يا حبيبي"، ووقَّعت ديون على المشاركة باسمها وباسم أبنائهما الثلاثة: رينيه تشارلز، 23 عاماً، والتوأم نيلسون وإيدي اللذان يبلغان من العمر 14 عاماً.

في الصورة، تم تصوير ديون وهي ترتدي طرحة الزفاف، بينما كانت تحدق في عيني أنجليل وأمسكت بخديه، بينما كان ينظر هو الآخر في عينيها.

للمزيد من الأخبار: سيلين ديون تفقد السيطرة على عضلاتها في معركتها الصحية

قصة لقاء سيلين ديون بزوجها حتى الزواج

Embed from Getty Images

التقت سيلين ديون لأول مرة بـ أنجليل عام 1980، حينها كانت ديون تبلغ من العمر 12 عاماً، والتقته عندما غنت له في اختبار أداء. ومنذ تلك اللحظة، أصبح مدير أعمالها، وعمل الاثنان معاً لمدة سبع سنوات. وفي عام 1987، عندما بلغت ديون من عمرها الـ 19 عاماً، بدآ في المواعدة بشكلٍ سري لأنها كانت متخوفة من الرأي العام، ولكن في النهاية، أرادت مشاركة حبها لأنجليل مع العالم. قالت لمجلة People في عام 1994: "كنت خائفة مما قد يعتقده الناس. عندما تكون في حالة حب، تريد أن تصرخ للعالم".

وفي 17 ديسمبر من عام 1994، تم الزواج في كاتدرائية نوتردام في مونتريال، وتم بث الحفل مباشرة على شاشة التلفزيون في كندا، وشهدت الأيام أجمل قصة حب كانت سيلين ديون أحد أبطالها، ولكن السعادة لم تدم طويلاً، فبعد أربع سنوات من زواجهما، تم تشخيص إصابة أنجليل بسرطان الحلق. وفي عام 2000، شارك الزوجان خبر إعلان خلوه من السرطان، وفي نفس العام، رحبا بأول أبنائهما؛ رينيه تشارلز، تحديداً في 25 يناير.

https://www.instagram.com/p/CzHwx4gL7Bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CzHwx4gL7Bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CzHwx4gL7Bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي مايو 2010، أعلنت ديون وأنجليل أنهما ينتظران توأماً؛ نيلسون، الذي سُمي على اسم رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، وإيدي، الذي سُمي على اسم إد مارناي، كاتب الأغاني الفرنسي الذي أنتج أول خمسة ألبومات لديون، وجاءت ولادتهما في 23 أكتوبر.

ولم تستمر هذه السعادة الأسرية طويلاً، فبعد 10 أعوام من إعلان خلو أنجليل من السرطان، عاد المرض الخبيث مرة أخرى يهاجم أنجليل تحديداً في عام 2014. وبعد عامين من مقاومته المرض، انتصر السرطان عليه، ليغادر أنجليل الحياة في عام 2016.

وفي ديسمبر 2022، كشفت ديون علناً عن تشخيص متلازمة الشخص المتصلب، الذي لاتزال تعاني منه حتى يومنا هذا.

قد ترغبين في معرفة أسباب وأعراض سرطان الحلق والطرق العلاجية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».