رانيا منصور في حوار خاص لـ الخليج 365: قدمت الشر اللذيذ في رقم سري وشخصيتي في فيلم لأول مرة تشبه الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - نجاح كبير حققته الفنانة رانيا منصور في مسلسل "رقم سري"، وذلك بعد أن لفتت أنظار جمهور المسلسل نحو شخصيتها بالعمل "ميرنا"، والتي قدمتها بكل براعة، مما جعلتها في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي. موقع "الخليج 365" تواصل معها لتهنئتها على نجاح المسلسل ودورها به، إلى جانب التعرف إلى تفاصيل أخرى تتعلق به، والتعرف منها أيضاً عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية "لأول مرة".

فرص نجاح الجزء الثاني "رقم سري"

في بداية حديثنا مع النجمة رانيا منصور، وجهت "الخليج 365" لها سؤالاً حول ما إذا كان النجاح الذي حققه جزء العمل الأول والذي حمل اسم "صوت وصورة"، كان يشغل بالها وقت المشاركة في جزئه الثاني "رقم سري"، أم أنها تعاملت مع الجزء الثاني كعمل جديد، فردت قائلة بأن الجزء الثاني من المسلسل يعتبر عملاً جديداً لأنه ليس مرتبطاً بالجزء الأول، ولكن بكل تأكيد فإن النجاح الذي حققه الجزء الأول جعلها تضمن نجاح جزئه الثاني بنسبة 50%، لذلك عندما عُرض عليها المشاركة في الجزء الثاني تحمست بصورة كبيرة للغاية سواء بالعمل مع مخرجه محمود عبد التواب أو أبطاله ياسمين رئيس، أو نجومه الذين شاركوا في جزئه الأول ومستمرين في الجزء الثاني، منهم الفنان صدقي صخر، الفنان عمرو وهبة، الفنانة ناردين فرج، مكملة: "ضمنت 50% من نجاح الجزء التاني، وده حاجة شجعتني أكيد".

الرغبة في التنوع

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جلسات وتحضيرات خاصة

وبما أنينتمي لنوعية دراما الجريمة، فهل كان ذلك سبباً رئيسياً وراء مشاركةبالعمل؟، أوضحت أن مشاركتها في الأعمال الدرامية التي تنتمي لنوع الجريمة هو بمثابة تنوع بالنسبة لها، فهي تحب المشاركة في المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي وأيضاً الكوميدي، واصفة المشاركات المتنوعة بـ "الشيء "اللذيذ". واستطردت قائلة: "حاجة لذيذة جداً أن الواحد يشتغل في حاجات متنوعة وميكنش ثابت في حاجة واحدة".تطرقت الفنانةفي حديثها إلى الجزء الخاص بالتحضير للشخصية، إذ جمعتها في البداية جلسة مع المخرج محمود عبد التواب لكونه يهتم بأدق التفاصيل التي تتعلق بشخصيات العمل، وهنا تعرفت إلى رؤيته لشخصية "ميرنا " من حيث الشكل والمضمون وتصرفاتها وطريقة تعاملها وأيضاً ردود أفعالها، إلى جانب شغلها الخاص على شخصيتها بالمسلسل، حيث قامت ببناء تاريخ اجتماعي لها، إضافةً للجزء الخاص بالبنك لكون "ميرنا" تعمل كموظفة بأحد البنوك، مضيفة: "فضلت اتباع موظفي البنوك وآخد منهم معلومات من أجل الشخصية".

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ثنائية مميزة

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"لأول مرة" عمل سينمائي منتظر

من بين الأشياء التي أحبها الجمهور هى علاقة "ميرنا" بشخصية "مجدي"، والتي تم وصفها بمحور الشر من قِبَل متابعي المسلسل، حيث عبرتعن سعادتها بهذه الثنائية وتفاعل جمهور ومتابعو المسلسل معها، خاصةً أنها ترى أن الشر الصادر منهما ماهو إلا شر لذيذ. وأشارت إلى أنها توقعت في بداية الأمر بأن الناس سوف تكره "ميرنا"، ولكن وجدت عكس ذلك تماماً من خلال المنشورات التي تُكتب على منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت معبرة عن حب الجمهور لشخصية "ميرنا" رغم كونها شريرة، مضيفة: "ميرنا ومجدي بيقدموا شر لذيذ وبيضحك والعلاقة بتاعتهم عاملة جو حلو أوي، أنا كمتفرجة بحب المشاهد بتاعتهم جداً".على جانبٍ آخر، تخوض الفنانةتجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم "" وخلال حوارها مع "الخليج 365" تطرقت إلى هذا الفيلم، إذ قالت إن فيلم "لأول مرة" يتحدث عن العلاقات وهذا الأمر من الأشياء التي تفضلها في أعمالها الفنية سواء سينمائية أو درامية، واصفة تجربتها في هذا الفيلم بـ "الجميلة".

وعن ملامح الدور أو الشخصية التي سوف تقدمها في الفيلم، أوضحت أنها تقدم دور سيدة مصرية عادية تشبه الناس سواء المتواجدين في عائلة كل شخص أو في دائرة أصدقائه، حيث قالت: "شبه الناس اللي بنشوفهم في عائلاتنا وأصحابنا"، وأضافت أنه حتى في علاقتها بزوجها فهي أيضاً تشبه علاقات كثيرة نراها في حياتنا اليومية وبدائرة الناس المقربين والمحيطين بنا. واختتمت حديثها قائلة: "شخصية لذيذة وتركيبة الفيلم على بعضها كده حلوة أوي".

رانيا منصور من كواليس فيلم لأول مرة- الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

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