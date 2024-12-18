تكريم توم كروز بأعلى وسام مدني من البحرية الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - نجاح تلو الآخر يحققه النجم العالمي توم كروز، سواء على مستوى شباك التذاكر، أو على المستوى النقدي، أو من ناحية الجوائز والتكريمات، وحديثاً أضاف نجم هوليوود نجاحاً جديداً بحصوله على أعلى جائزة مدنية من البحرية الأمريكية.

توم كروز يضيف تميزاً فريداً إلى مجموعته من الجوائز التي نالها في هوليوود

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حصل توم كروز، 62 عاماً، على أعلى جائزة مدنية من البحرية الأمريكية، بعد أن تم تكريمه أمس 17 ديسمبر بجائزة الخدمة العامة المتميزة من وزارة البحرية، وهي أعلى جائزة يمكن منحها لمدني خارج وزارة البحرية، وقدم الجائزة لكروز؛ وزير البحرية كارلوس ديل تورو، وذلك في إنجلترا خلال حفل أُقيم يوم أمس الثلاثاء في استوديوهات لونغ كروس السينمائية في تشيرتسي، ساري.

قال ديل تورو: "لقد كان شرفاً لي أن أقدم لتوم كروز جائزة الخدمة العامة للدفاع عن عقود من الدفاع البحري من خلال العديد من الأفلام، لقد ألهم عمله أجيالاً للخدمة في البحرية وسلاح مشاة البحرية لدينا".

بعد بطولة فيلم Top Gun لعام 1986، الدراما المليئة بالإثارة حول الطيارين البحريين، ونظراً لنجاح الفيلم، زاد الاهتمام بأن يصبح المرء طياراً في البحرية في أواخر الثمانينيات، مما أدى إلى زيادة التجنيد.

واستثماراً لنجاح عام 1986، قاد كروز وأنتج فيلم Top Gun: Maverick الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر في عام 2022، وفي بيانٍ صحفي صادر من وزارة البحرية، وُصف كروز بأنه "مدافع قوي عن البحرية الأمريكية"، وأضاف البيان: "أعاد الجزء الثاني الذي أخرجه جوزيف كوسينسكي الحنين إلى الجماهير الأكبر سناً وأعاد تنشيط اهتمام المشاهدين الأصغر سناً بمجموعات المهارات والفرص التي توفرها البحرية، أدى نجاح هذا التصوير إلى تسمية كروز بالطيار البحري الفخري السادس والثلاثين للبحرية الأمريكية".

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توم كروز ممتن لهذا التقدير ويوجه الشكر لهؤلاء

بعد قبوله الجائزة، قال توم كروز في بيان صحفي: "أعرف في الحياة شيئاً حقيقياً جداً بالنسبة لي، القيادة هي خدمة، وأنا أعلم ذلك في أعماقي"، وأشاد كروز بـ"العسكريين والنساء" من حوله، وأعرب عن شكره على "التقدير الاستثنائي".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني تمكنت من أن أكون مصدر إلهام للعديد من البحارة الذين يخدمون اليوم أو خدموا في الماضي، لم يكن الجهد من جانبي فقط، بل كان من جانب الممثلين وطاقم العمل الذين أعمل معهم في جميع مجموعاتنا، إنهم ما يجعل العمل ينبض بالحياة حقاً".

جديرٌ بالذكر أن توم كروز ليس أول من حصلوا على وسام الخدمة العامة المتميزة من البحرية، فقد حصل ستيفن سبيلبرغ وتوم هانكس أيضاً على هذا التكريم لعملهما في فيلم "إنقاذ الجندي رايان" الذي تم إنتاجه في الحرب العالمية الثانية عام 1998.

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قصة فيلم Top Gun Maverick

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فيلم Top Gun: Maverick، هو فيلم إثارة دراما أمريكي من إخراج جوزيف كوسينسكي، ومن إنتاج جيري بروكهايمر وتوم كروز وديفيد إليسون، وتأليف إرين كروجر، وإريك إرين سينجر، وكريستوفر ماك كويري.

ويعتبر الفيلم الجزء الثاني لفيلم Top Gun الذي طرح عام 1986، وهو من بطولة توم كروز ومايلز تيلر وجينيفر كونلي وجون هام وغلين باول وإد هاريس وفال كيلمر.

وتدور أحداث الفيلم حول توم كروز الذي يقود طائرة إف 16 التابعة لقوات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن يتم إرساله إلى محطة للتدريب، ويدخل في منافسة مع شخص للفوز بجائزة Top Gun، ولكن توم كروز يفقد اهتمامه بالجائزة بعد وقوعه بحب المستشارة المدنية التي تحضر لإلقاء محاضرات عن مقاتلات ميغ الروسية، ويفقد صديقه المقرّب الذي قتل في حادث خلال التدريب، فيتأثر جداً بموته، ويخسر جائزة "توب غان"، فيتولد لديه شعور بالقلق، ويفقد أعصابه ويشعر بأنه فقد القدرة على الطيران مجدداً، قبل أن يحصل على فرصة جديدة إثر تعرض مجموعة من طائرات العدو لسفينة أمريكية جراء أزمة دولية.

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ويُقال إن كروز بصدد تطوير الجزء الثالث من الفيلم، وهو ما أكده المنتج جيري بروكهايمر لمجلة People في مارس الماضي، بعد أن حقق الفيلم نجاحاً نقدياً وتجارياً تجاوز مليار دولار، كما أنه حصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، وفاز الفيلم بجائزة أفضل صوت.

وعلى المدى القريب، سيظهر توم كروز في فيلم "Mission: Impossible" في جزئه الثامن بعنوان "The Final Reckoning"، في دور العرض في 23 مايو 2025.

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