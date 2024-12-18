كشفت سبب تغيير اسمها وأزمة ولادة توأميها في أمريكا.. أبرز تصريحات زينة مع أنس بوخش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - أجرت الفنانة زينة لقاءً مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وتصدر اسمها ترند مؤشرات البحث، وذلك لأنها كشفت الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية.

عمرو دياب اختار اسمها الفني

تجربة الولادة في الغربة

روتفي بداية اللقاء عن السبب وراء تغيير اسمها الحقيقي "وسام"، وأكدت أنه في بداية مشوارها طالبها البعض بتغييره باعتباره اسم ولد، وعن سر اختيارها لاسمقالت: "عمرو دياب صديق مقرب أوي من زمان، وقاللي خليه، كان وقتها مراته اسمها، وأنا كنت وما زلت بيج فان له، وعلشان كدة غيرته"، وعلى الرغم من ذلك قالت إنها مازالت تحب اسمها الحقيقي وتعتز به لأنه اختيار والدها.تطرقت زينة خلال اللقاء للحديث عن ولادة نجليها في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، مؤكدة أنها كانت واحدة من أصعب مراحل حياتها، خاصةً وأنها خضعت للولادة بمفردها في الغربة، بالإضافة إلى أن نجليها أصيبا بالعديد من الأمراض فور ولادتهما.

وأكدت زينة أنها مرت بحالة انهيار كبيرة خلال هذه الفترة، وكانت تريد أن تتواجد مع ولديها دائماً حتى تشبع منهما إذا تدهورت حالتهما الصحية، وقالت إنها بسبب حالتها النفسية السيئة أحضرت لها المستشفى شيخاً وطبيبة هندية كانت تشعر بالارتياح خلال الحديث معهما.

انعدام دور الأب في حياتهما

كشفتأن توأميها زين وعز الدين لا يشعران بفقدان الأب نهائياً، وقالت عن هذا الأمر: "ولادي مش مفتقدين الأب لأن اللي مجرّبش حاجة معينة مش هيشعر بفقدها ومش حاسين بأهميته، وبشوف إني قوية عشان بسد خانة الأب والأم، ولو رايحة مكان وقالولي لأ متروحيش بسمع كلامهم عشان معنديش أغلى منهم".

بكت زينة متأثرة بعلاقتها بأولديها خاصةً وأنها مرتبطة بهما بشكلٍ كبير، وكشفت أن وجودهما في حياتها سر وجودها، وقالت نصاً: "أنا بحبهم جداً، ما عنديش حاجة أغلى منهم، أنا عايشة ليه؟ بدأت أحس أني بقيت ليَّ قيمة علشان عيالي، لما تحس أن فيه روحين مربوطتين بيك وهما كل حياتك، نفسي يبقوا كويسين أوي".

تذكرت زينة والدها الراحل وأكدت أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيله لكنها ما زالت متأثرة بغيابه وتشعر بالحزن الشديد، وقالت إن كثيراً من المحيطين بها يحاولون تقليد والدها لأنهم يعلمون مدى تعلقها به.

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