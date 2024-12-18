أبرز حفلات نهاية عام 2024 في الإمارات.. حفل مرتقب يجمع تامر حسني ونانسي عجرم وهيفاء وهبي تُشعل الأجواء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - تشهد دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر الجاري الكثير من الحفلات الغنائية المميزة التي سيُحييها عدد من كبار نجوم الوطن العربي؛ احتفالاً باستقبال العام الجديد، وإليكم فيما يلي أبرز الحفلات التي تم الترويج لها.

حفل مرتقب لتامر حسني ونانسي عجرم

حفل تامر حسني وواحد من الحفلات المميزة التي ينتظرها الجمهور بكل حماس، خاصةً أن الثنائي قاما بالترويج للحفل عدة مرات، سواء من خلال نشر البوستر الرسمي الخاص بالحفل، أو من خلال مقاطع مصورة جميعها تم نشره عبر ستوري إنستغرام، حمسا فيه الجمهور للحفل.

حفل النجمين تامر حسني ونانسي عجرم سيُقام مساء يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي.

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حفلات مميزة للقيصر في دبي

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من المنتظر أن يُحيي المطرب كاظم الساهر حفلتين بدبي في ديسمبر الجاري، وقد تم الإعلان عن إقامة حفل الفنان الأول مساء الجمعة 22 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح دار أوبرا دبي، ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حجز تذاكر الحفل تم الإعلان عن إقامة حفلة أخرى بنفس المكان في اليوم التالي 23 ديسمبر.

هذا بالإضافة إلى حفل آخر سيُقام يوم 27 ديسمبر على مسرح دار الأوبرا في دبي، وحمَّس كاظم الساهر جمهوره لهذا الحفل من خلال منشور قال فيه: "يسعدني إني أعود وألتقي الجمهور الحبيب في دبي أوبرا كما وعدت. يمكن الغيبة ما طالت لكن الشوق أكيد فاض".

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كما تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل كبير على مسرح أوبرا دبي مساء يوم 29 ديسمبر، ومن المتوقع أن تقدم لجمهورها باقةً مميزةً من أغانيها التي حققت نجاحاً كبيراً في مشوارها الفني احتفالاً باستقبال العام الجديد.

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ومن المقرر أن تُغادر هيفاء وهبي لدبي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لإحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة في قصر فيرساتشي يوم 31 ديسمبر الجاري، وسط أجواء مميزة مليئة بالغناء والرقصات الاستعراضية المميزة.

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أنغام تستعد للقاء جمهورها

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"حماقي والعسيلي" يشعلان الأجواء

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ستُحيي الفنانةحفلاً ضخماً على مسرح مهرجان الشيخ زايد بالوثبة مساء يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد هذا الحفل حضوراً كبيراً من محبيوعشاق أغانيها المميزة.واحدة من الحفلات الضخمة التي ستُقام في الإمارات في نهاية 2024 سيحيها الفنانيوم 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يُقام الحفل على كورنيش أبوظبي في إطار فعاليات مهرجان أم الإمارات، وبجانب حفلسيتواجد مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستضيف أجواء من البهجة والسعادة على الاحتفالات.

أيضاً سيقدم محمود العسيلي حفلاً غنائياً مميزاً مساء يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، في دبي فستيفال سيتي مول، ضمن فعاليات مهرجان الخليج، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.

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