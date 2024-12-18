حبيب غلوم يعلن عن انضمام إبراهيم سالم لمسلسله الرمضاني القادم شغاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - يستعد الفنان حبيب غلوم لتقديم مسلسل جديد يحمل عنوان "شغاب"، ويشارك به نخبة من نجوم الدراما في الخليج، ومن المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025. وكشف غلوم عن انضمام الفنان إبراهيم سالم لفريق العمل ونشر صورة له وعلق وكتب: "الفنان القدير إبراهيم سالم أحد أبطال مسلسل شغاب، نورتنا وشرفتنا بمشاركتك".

المزيد من النجوم في مسلسل شغاب

وكان حبيب غلوم قد كشف مؤخراً عن مشاركة عدد من الفنانين بهذا العمل حيث نشر بوستر للفنان أحمد الجسمي، وأعلن عن انضامه للعمل وكتب وقتها: "نتشرف بالإعلان عن أحد أبطال مسلسل شغاب النجم الكبير أحمد الجسمي، نورتنا يا بو عبد العزيز، وشرفتنا بمشاركتك".

كما نشر بوستر للفنانة هيفاء حسين وكتب وقتها: "الجميلة هيفاء حسين إحدى نجمات مسلسل شغاب. كونوا على الموعد في رمضان -إن شاء الله"، كما نشر بوستر للفنان أحمد الأنصاري وعلق: "نتشرف بالإعلان عن أحد أبطال مسلسل شغاب الفنان القدير أحمد الأنصاري، نورتنا يا بو محمد، وشرفتنا بمشاركتك"، وكذلك نشر بوستر للفنان مروان عبد الله وعلق وقتها وكتب: "نتشرف بالإعلان عن أحد أبطال مسلسل شغاب النجم الشاب مروان عبد الله، نورتنا وشرفتنا بمشاركتك".

آخر أعمال الفنان الدكتور حبيب غلوم

وكان آخر أعمال شارك بها الفنان حبيب غلوم بالموسم الرمضاني مسلسل "الجذوع"، وتتناول أحداث المسلسل، في طابع تراثي، قصة سيدة شعبية تحاول جاهدة علاج أهالي القرية عن طريق الأدوية الشعبية بالطريقة التقليدية القديمة، وتسعى لمساعدتهم بشتى الطرق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، وفي ظل المشاكل والحروب التي تنشأ بين زوجها سيف وعدوه اللدود هلال.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ تامر إسحاق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال الصقر، ومن بطولة: إبراهيم الحساوي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، جمعان الرويعي، شيماء سبت، وخليل الرميثي.

بالإضافة لمسلسل "حليمة وديمة 3"، حيث يتناول الموسم الثالث تواصل "ديمة" وجارتها "حليمة" لمشاكلهما وخلافاتهما التي لا تتوقف، وسعي كل منهما لإيقاع الأخرى في مقلب جديد، ومحاولة "فرج" وابنه "سالم" للإصلاح بينهما، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الخراز، ومن بطولة: الفنانة سعاد علي، ملاك الخالدي، مرعي الحليان، أمل محمد، أحمد عبد الرزاق، وعائشة عبد الرحمن.

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