أجمل 8 نساء لعام 2024.. ما سر جمالهن ليلهمن الكثيرات حول العالم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - في عالم مليء بالتنوُّع والجمال، تحتل النساء مكانةً خاصة بفضل سحرهن، الذي يتجاوز حدود الشكل ليصل إلى عمق الإنجاز والإلهام. لعام 2024، يكشف التصنيف العالمي عن قائمة أجمل 10 نساء في العالم؛ حيث اجتمع الجمال مع الذكاء، والشهرة مع التأثير الإيجابي في المجتمع؛ لتقديم نماذج نسائية تلهم العالم.

تتميز هؤلاء النجمات بجمالهن الذي يمتزج مع القوة والموهبة؛ مما جعلهن يتركن بصمة دائمة في قلوب معجبيهن. فالجمال لم يعُد مقتصراً على ملامح الوجه فحسب؛ بل أصبح رمزاً للثقة بالنفس، والشغف، والإنجازات التي تلهم الملايين حول العالم.

من الهند وسحر نجمات بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، ونجمات هوليوود كتايلور سويفت، إلى أمريكا اللاتينية حيث تُعرف النساء بجمالهن الفاتن، مثل أريانا دي أرماس، وغيرهن من النجمات من مختلف الجنسيات والخلفيات، اللواتي ألهمن الملايين بجمالهن الآسر وإنجازاتهن الاستثنائية. وفقاً للترشيحات العالمية وآراء الجماهير، نجد أن كل ثقافة تضيف نكهتها الفريدة لمعايير الجمال.

في الآتي، «الخليج 365» تستعرض لكِ أجمل 10 نساء للعام 2024، من مختلف الجنسيات والخلفيات، اللواتي ألهمن الملايين بجمالهن الآسر وإنجازاتهن الاستثنائية؛ وفقاً لموقع GeeksforGeeks.

استعدي لاكتشاف مَن هنّ هؤلاء النساء اللواتي استطعن خطف الأنظار في هذا العام.

ديبيكا بادكون: جمال طبيعي وموهبة فريدة

Embed from Getty Images

اشتهرت بجمالها الآسر وموهبتها الفريدة، وهي واحدة من أجمل نساء بوليوود. جمالها لا يقتصر على بوليوود؛ بل جعلها وجهاً إعلانياً لأهم العلامات التجارية العالمية مثل: "لوريال" L'Oréal ، و"شانيل"Chanel. تتميز ديبيكا بادكون Deepika Padukone بملامح وجه متناسقة تجمع بين العيون الواسعة والابتسامة الرقيقة؛ مما يضفي على إطلالاتها جاذبية خاصة. تمثّل ديبيكا جمال المرأة الهندية، مع قوامها الممشوق، وبشرتها المتوهجة، وابتسامتها التي تخطف القلوب. مع كل ظهور لها، سواء على السجادة الحمراء أو في الإطلالات اليومية، تأسر ديبيكا الأنظار بأناقتها وبساطتها التي تُبرز جمالها الطبيعي.

وُلدت ديبيكا، في 5 يناير 1986 بمدينة كوبنهاغن الدانماركية، لكنها نشأت في الهند؛ حيث بدأت رحلتها نحو الشهرة والأضواء. بدأت ديبيكا مسيرتها في عالم الشهرة كعارضة أزياء، وسرعان ما انتقلت إلى السينما مع أولى بطولاتها في فيلم Om Shanti Om عام 2007؛ حيث حققت نجاحاً باهراً إلى جانب النجم شاروخان. منذ ذلك الحين، أصبحت جزءاً من أبرز الأفلام الهندية. بعيداً عن الجمال الخارجي، تُعتبر ديبيكا رمزاً للقوة والإلهام. فقد شاركت في حملات توعية بالصحة النفسية، بعدما تحدثت بشجاعة عن تجرِبتها مع الاكتئاب. أسست مبادرة Live Love Laugh لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية؛ مما عزز مكانتها كقدوة عالمية.

بيونسيه: أيقونة الجمال والقوة

Embed from Getty Images

بجمالها الآسر وأدائها الاستثنائي، استطاعت المغنية العالمية والممثلة بيونسيه Beyonce، أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم. جمالها ليس فقط في مظهرها؛ بل يتجلى أيضاً في حضورها القوي على المسرح، وشخصيتها الملهمة التي تمثل القوة والأنوثة. تمتلك بيونسيه جمالاً مميزاً، يجمع بين الملامح الأفريقية الساحرة، والبشرة المتوهجة التي تعكس ثقة كبيرة بالنفس. وتُعتبر أيقونة في عالم الموضة بفضل اختياراتها الجريئة والمتنوّعة على السجادة الحمراء وفي عروضها الغنائية؛ حيث تجمع بين الأناقة والإبداع.

وُلدت بيونسيه في 4 سبتمبر 1981 بمدينة هيوستن، تكساس؛ لتصبح رمزاً للموهبة والإلهام في عالم الموسيقى والموضة. بدأت بيونسيه مسيرتها الفنية كعضو في فرقة "ديستينيز تشايلد" Destiny’s Child، التي أصبحت واحدة من أنجح الفرق النسائية في تاريخ الموسيقى. ثم، انطلقت في مسيرتها الفردية لتُصدر ألبومات حققت نجاحاً باهراً مثل: "دانجيروسلي إن لوف" Dangerously in Love، و"ليمونيد "Lemonade؛ حيث جمعت بين الصوت العذب والكلمات العميقة.

حصدت بيونسيه العديد من الجوائز، منها 32 جائزة غرامي Grammy؛ لتصبح الأكثر فوزاً بهذه الجائزة في التاريخ. وجائزة "بيلبورد الموسيقية" Billboard Music Awards، وجوائز "إم تي في فيديو ميوزيك" MTV Video Music Award، وغيرها من الجوائز. إلى جانب الموسيقى، تألّقت في أفلام مثل Dreamgirls، وThe Lion King؛ حيث أظهرت موهبتها التمثيلية.

بيلا حديد: جمال آسر وأناقة لا مثيل لها

Embed from Getty Images

بفضل جمالها الآسر وموهبتها الاستثنائية، وأسلوبها الفريد، ومشاركتها في قضايا مجتمعية، استطاعت العارضة الأميركية الشهيرة، بيلا حديد Bella Hadid أن تكون واحدة من أبرز الأسماء في عالم الأزياء والجمال. منذ دخولها عالم الموضة، أثبتت بيلا مكانتها كأحد الوجوه المميزة في صناعة الأزياء العالمية، وبرزت بفضل ملامحها المميزة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتميُّز الفريد. يتميز جمالها بلمسة من الغموض؛ مما يضفي على إطلالاتها سحراً خاصاً لا تمكن مقاومته. هي مثال حي للجمال العصري الذي يوازن بين الأناقة والأنوثة.

وُلدت بيلا في 9 أكتوبر 1996 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ونشأت في عائلة تتمتع بعلاقات قوية في صناعة الأزياء. دخلت إلى عالم الأزياء في سن مبكر؛ حيث أصبحت الوجه الإعلاني للعديد من العلامات التجارية العالمية مثل: "ديور" Dior، و"فيرساتشي"Versace، و"شانيل" Chanel. كما شاركت في عروض أزياء مهمة لعدد من أبرز المصممين في العالم. ومع مرور الوقت، استطاعت أن تثبت نفسها كإحدى أفضل العارضات في جيلها.

تعَدّ بيلا واحدة من أكثر العارضات طلباً في عروض الأزياء العالمية، وقد خطفت الأنظار في الكثير من الحفلات والمناسبات بفضل أسلوبها الذي يجمع بين الجاذبية والأنوثة الفائقة.

جودي كومر: ملامح أنثوية ساحرة

Embed from Getty Images

الممثلة البريطانية جودي كومر Jodie Comer التي أثبتت نفسها كأحد أبرز الوجوه في هوليوود، تجمع بين موهبة فنية استثنائية وجمال طبيعي ساحر جعلها محطّ أنظار الجمهور. تتمتع جودي غومر بملامح وجه ناعمة ومتناسقة؛ مما يعكس جمالاً طبيعياً بعيداً عن التكلُّف. عيونها الواسعة، وبشرتها النقية، وتفاصيل وجهها الجذابة، تجعلها واحدة من أجمل النجمات في عصرها. تمتاز جودي بأسلوبها الأنيق، الذي يوازن بين البساطة والحداثة؛ مما يجعلها أيقونة في عالم الموضة.

وُلدت جودي في 11 مارس 1993 في ليفربول، إنجلترا. بدأت في العمل على المسارح المحلية قبل أن تنتقل إلى التليفزيون؛ حيث ظهرت في العديد من المسلسلات البريطانية مثل: Doctor Foster، و The White Princess. إلا أن دورها الأبرز كان في المسلسل الشهير Killing Eve؛ حيث جسّدت شخصية "فيلانيل" التي جذبت انتباه ملايين المشاهدين حول العالم؛ مما منحها شهرة عالمية وجعلها تحقق العديد من الجوائز والترشيحات، بما في ذلك "جائزة إيمي" Emmy.

جمالها الساحر، ليس مقتصراً على مظهرها فقط؛ بل يعكس شخصيتها القوية والجذابة التي تتجلى في أعمالها الفنية وتفاعلاتها مع جمهورها.

تايلور سويفت: ملامح كلاسيكية وأيقونة الموسيقى

Embed from Getty Images

واحدة من أشهر وألمع نجمات الموسيقى في العالم، ومثال حقيقي للجمال الطبيعي والأناقة. بفضل موهبتها الاستثنائية، وأسلوبها الفريد، وجاذبيتها المذهلة، استطاعت تايلور سويفت Taylor Swift أن تترك بصمة كبيرة في عالم الفن والجمال. لا تقتصر شهرتها على صوتها الاستثنائي فقط؛ بل تمتد إلى جمالها الساحر الذي جعلها أيقونة في عالم الموضة والجمال. تتمتع بملامح وجه متناسقة تعكس جمالاً طبيعياً بعيداً عن التكلّف. عيونها الزرقاء الواسعة، وشعرها الأشقر اللامع، وبشرتها النقية، تجعلها واحدة من أجمل الوجوه في صناعة الترفيه.

وُلدت تايلور في 13 ديسمبر 1989 في ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الموسيقية في سن مبكر، في سن الـ14؛ حيث قدّمت ألبومات حققت نجاحاً باهراً مثل: "فيرليس" Fearless، و"ريبوتايشن 1989" 1989، وReputation، التي جعلت منها واحدة من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى. استطاعت تايلور الجمع بين الأغاني الرومانسية والاجتماعية والفنية، التي لاقت إعجاباً عالمياً، وجعلت لها قاعدة جماهيرية ضخمة.

أريانا غراندي: جمال طبيعي ومتجدد

Embed from Getty Images

المغنية والممثلة الأمريكية التي أصبحت واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العالمية، أريانا غراندي Ariana Grande تُعرف بصوتها الاستثنائي، وجمالها الطبيعي الذي لا تمكن مقاومته. تتمتع بملامح أنثوية ساحرة؛ فهي معروفة بعينيها الداكنتين، وشعرها البني الطويل الذي غالباً ما تظهره بتسريحات مبتكرة. كما أنها دائماً ما تَبرز ببشرة ناعمة ومشرقة تعكس جاذبية طبيعية. تعَدّ رمزاً في عالم الموضة بفضل أسلوبها الفريد والجريء. إطلالاتها في الحفلات والمناسبات دائماً ما تكون أنيقة ومميزة؛ حيث تجمع بين الأنوثة والعصرية بطريقة ساحرة. بفضل صوتها الاستثنائي، إطلالاتها المميزة، وشخصيتها الملهمة، استطاعت أن تصبح واحدة من أكثر النجوم تأثيراً في العالم.

وُلدت أريانا في 26 يونيو 1993 في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر عبْر المسرح والتليفزيون، لكن شهرتها الحقيقية انطلقت مع إطلاقها ألبوماتها الناجحة مثل: Yours Truly، وDangerous Woman و Sweetener. يتميز صوتها القوي والمتنوّع، الذي يجمع بين البوب والآر آند بي والجاز. تمكنت من الفوز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "غرامي" Grammy؛ لتثبت مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في جيلها.

زيندايا: جمال ناعم وموهبة استثنائية

Embed from Getty Images

بفضل ملامحها الفريدة، وموهبتها الاستثنائية، وإطلالاتها المميزة، استطاعت النجمة الأمريكية الشابة زيندايا Zendaya أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في مجال الفن والموضة، وواحدة من أبرز الأسماء في عالم الفن والموسيقى. ملامحها تعكس مزيجاً من الأناقة والنعومة؛ مما يجعلها واحدة من أكثر النجمات الجاذبة للأنظار. تُعتبر زيندايا رمزاً للأناقة والابتكار في عالم الموضة؛ حيث تتميز بإطلالاتها المميزة التي تجمع بين الأنوثة العصرية والجرأة.

وُلدت زيندايا في 1 سبتمبر 1996 في أوكلاند، كاليفورنيا، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر، في عالم التليفزيون مع مسلسل Shake It Up على قناة ديزني، الذي لاقى نجاحاً كبيراً. وتوسّع أفقها الفني لتشارك في فيلم Spider-Man: Homecoming، وفيلم The Greatest Showman، لكنها حازت على شهرة عالمية من خلال دورها في مسلسل Euphoria، وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "إيمي" Emmy.

جوردان دان: جمال لافت وجاذبية آسرة

Embed from Getty Images

عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة جوردان دان Jourdan Dunn، تُعتبر من أكثر الأسماء تأثيراً في عالم الأزياء. بفضل جمالها الفاتن، وشخصيتها القوية، وإطلالاتها المميزة، استطاعت أن تترك بصمة لا تُنسى في عالم الموضة والجمال. تمتلك جوردان مزيجاً فريداً من الجمال الطبيعي؛ حيث تتمتع ببشرة سمراء مشرقة، وعيون كبيرة تعكس عمقاً وجاذبية لا تقاوَم. شعرها الأسود الكثيف والمجعّد، يضيف إلى ملامحها جمالاً لافتاً.

جمال جوردان يتجاوز ملامح وجهها؛ حيث تجسّد شخصيتها القوية والثقة بالنفس جاذبية استثنائية؛ مما يجعلها محطّ إعجاب ملايين المتابعين حول العالم.

وُلدت جوردان في 3 أغسطس 1990 في لندن، إنجلترا، وبدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء منذ سن مبكر في عالم الأزياء، في سن السادسة عشرة، وظهرت في العديد من عروض الأزياء لأشهر العلامات التجارية مثل: "شانيل" Chanel، و"فيكتورياس سيكريت" Victoria’s Secret، و"لويس فويتون" Louis Vuitton. وكانت أول عارضة من أصول أفريقية تظهر على غلاف مجلة "فوغ" Vogue البريطانية، وهو إنجاز تاريخي جعلها من الأيقونات في عالم الموضة. بالإضافة إلى ذلك، لعبت جوردان دوراً هاماً في تغيير معايير الجمال في صناعة الأزياء، من خلال حضورها القوي والمستمر في العديد من الحملات الإعلانية.