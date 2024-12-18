شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : طريف تسجل أدنى درجات الحرارة والرياض تشهد برودة شديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في شؤون الطقس والمناخ ، عن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة.

وقال الحصيني :”ورغم أن البرد كان أقل قسوة مقارنة بالأيام الماضية، إلا أن الأجواء لا تزال باردة جدًا في معظم المناطق، ما عدا الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر الذي شهد درجات حرارة معتدلة”.

وأضاف”وبحسب بيانات “meteologix”، سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة حيث وصلت إلى درجة واحدة مئوية، فيما كانت الرياض على موعد مع درجة حرارة 7 مئوية، مما يعكس برودة شديدة في العاصمة”.

وتابع “أما جدة وجازان فشهدتا درجات حرارة أعلى مقارنة ببقية المناطق، حيث وصلتا إلى 23 درجة مئوية، وهي الأعلى فجر اليوم”.

وتستمر الأجواء الباردة في معظم أنحاء المملكة، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.