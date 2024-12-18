شكرا لمتابعة خبر عن غرامة للمخالفين بتقديم بيانات بيئية خاطئة وإحالتهم للنيابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مسودة اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية الخاصة بإنشاء وتشغيل الأنشطة، حيث تم تصنيف الأنشطة البيئية إلى ثلاث فئات حسب تأثيراتها البيئية.

تتضمن المسودة عدة مخالفات وعقوبات، منها تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في أي دراسة أو تقرير يتم تقديمه للمركز، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، إلى جانب إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

كما تم تحديد غرامات للأنشطة التي تُمارس دون التصاريح البيئية اللازمة؛ تشمل غرامة 5 آلاف ريال للأنشطة من الفئة الأولى، و20 ألف ريال للأنشطة من الفئة الثانية، و50 ألف ريال للأنشطة من الفئة الثالثة، مع إلزام المخالفين بإزالة المخالفة وتعويض الأضرار الناتجة.