شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعفو عن قاتل نجله قبل تنفيذ حكم القصاص بدقائق في تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن عبداللطيف الربيلي العطوي قصة عفوه عن المدان بقتل ابنه “عبدالرحمن البلوي” قبل تنفيذ حكم القصاص بدقائق في منطقة تبوك.

‎وقال عبداللطيف العطوي في حديثه على قناة العربية:” أنه تلقى عروض عديدة للدية من أجل التنازل لكنه عفا لوجه الله عن قاتل نجله في ساحة القصاص.”

وأضاف:” استخارت الله في المدينة المنورة في مسجد رسول الله حيث تلقيت خبر وفاة ولدي هناك وقررت العفو وأعانتني أسرتي على القرار، ووالله وقع القرار بدخول الفرحة والسعادة على بيتي، فأنا اختارت ما عند الله .”

‎وخيمت الفرحة على أقارب البلوي بعدما تنازل العطوي عن القصاص وسط أصوات عالية من التكبير والتهليل.