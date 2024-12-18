بيونسيه تحصل على أكبر عدد من الألقاب المعتمدة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - بيونسيه صاحبة الأرقام القياسية وعدد كبير من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية الممتدة لأعوام والتي أصدرت فيها العديد من الأغاني والألبومات الناجحة، تكلل مشوارها الفني بإنجازٍ فنيٍ جديد بحصولها على رقم قياسي جديد من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).

بيونسيه تسجل رقماً قياسياً جديداً

تحصل الأغاني والألبومات على شهادة ذهبية من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA إذا باعت 500 ألف وحدة على الأقل، وتحصل العناوين التي تصل إلى مليون وحدة مبيعة على شهادة بلاتينية، ويتم منح شهادات بلاتينية متعددة مع كل زيادة قدرها مليون وحدة مبيعة، وتُخصص شهادات ألماس للعناوين التي تبيع 10 ملايين نسخة.

ولتحقيقها كل هذه الأرقام وأكثر، أعلنت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) يوم أمس الثلاثاء 17 ديسمبر أن بيونسيه تحمل أكبر عدد من الألقاب المعتمدة من أي فنانة أخرى؛ إذ تملك الآن 103 ألقاب معتمدة من RIAA.

وقالت ميشيل بالانتين، رئيسة RIAA ومديرة العمليات، في بيان: "نحن متحمسون للغاية للاعتراف بالموهبة المذهلة والعمل الجاد والروح الإبداعية التي تنعكس في مختلف الأنواع. تهانينا على هذا الإنجاز، بيونسيه".

حصل أحدث ألبوم على مرتبة الشرف البلاتينية، بينما حصلت أغنية "Texas Hold ‘Em" الآن على شهادة بلاتينية مرتين، الأغنية المنفردة الثانية، "16 Carriages"، حصلت الآن على شهادة ذهبية، وفي الوقت نفسه، حصل ألبومها السابق، Renaissance، على لقب بلاتيني مرتين.

كما لم تكن ألبومات بيونسيه الأخيرة هي الأعمال الوحيدة التي حصلت على شهاداتها الجديدة، فقد حصلت ثنائياتها مع جاي زي- "Drunk in Love" عام 2013، و"Crazy in Love" عام 2003- على شهادة بلاتينية 8 مرات.

بيونسيه الأعلى ترشيحاً لجوائز غرامي 2025

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بعد إعلان القوائم النهائية المتأهلة لجوائز غرامي 2025، حصلت بيونسيه على 11 ترشيحاً جعلتها صاحبة أكبر عدد من الترشيحات لأي فنان في تاريخ أكاديمية التسجيل بإجمالي 99 ترشيحاً.

وتأتي ترشيحات بيونسيه لهذا العام في التالي:

أفضل أداء منفرد لأغنية ريفية "16 CARRIAGES"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة لأغنية ريفية "II MOST WANTED" إلى جانب مايلي سايروس

أفضل أغنية ريفية لأغنية "TEXAS HOLD 'EM"

أفضل ألبوم ريفي COWBOY CARTER

أفضل أداء أمريكي لأغنية "YA YA"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب لأغنية "LEVII'S JEANS" مع بوست مالون

ألبوم العام COWBOY CARTER

سجل العام "TEXAS HOLD 'EM"

أغنية العام "TEXAS HOLD 'EM"

أفضل أداء منفرد لأغنية بوب "BODYGUARD"

أفضل أداء راب لحني

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