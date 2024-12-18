سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن العمل المعرفي المتميز من العلماء والعارفين ومواصلة البحث العلمي في مختلف العلوم وتوثيقها ونشرها هو كسبٌ كبير للأمة وللأجيال المقبلة، وهو ما ظلت تعمل عليه الشارقة منذ عقود، وكذلك حرصها على تكريم الباحثين الذين يعملون بجدٍ واجتهاد والاحتفاء بهم.

جاء ذلك، خلال تكريم سموّه، صباح اليوم الأربعاء، في مجمع اللغة العربية بالشارقة، الفائزين بالدورة السابعة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الشارقة تعمل وفق برامج مدروسة توفّر الوسائل والإمكانيات لكل من يجتهد ويعمل، وتُقدّم كل ذلك جهداً خالصاً لكل طالب عملٍ ومستفيد منه، في العلوم والدراسات التاريخية والجغرافية وفي اللغة العربية، مشيراً سموه إلى ضرورة التأكد من المعلومات والبحث الدقيق والتحليل والتفسير، ما يسهم في تقديم العلم الصحيح بنيةٍ خالصة وعلميةٍ كاملة.

وهنّأ صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجوائز الدورة السابعة على مشاركاتهم القيّمة وأفكارهم النيّرة التي أنتجت أبحاثاً علمية رصينة متميزة لإثراء المكتبة العربية في حقول اللغة العربية المتنوعة.

وفاز بالمركز الأول في محور اللغويات "كتب التراث اللغوية المحققة في جميع فروع علوم اللغة العربية"، الدكتور أحمد خليف الأعرج، عن تحقيق كتاب "الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي"، وبالمركز الثاني الدكتورة هالة جمال القاضي، عن تحقيق كتاب "كتاب الأفعال لابن القوطية".

وفاز بالمركز الأول في محور المعجميّات، "المعاجم المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية"، الدكتور فيصل الحفيان، عن كتابه "قاموس القرآن الكريم، معجم الأخلاق"، بينما فاز الدكتور محمد عبد الرزاق، بالمركز الثاني عن كتابه "معجم التأويل".

وقدم الدكتور فيصل الحفيان، في كلمة ألقاها بالنيابة عن زملائه الفائزين في هذه الدورة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية سموه وتحفيزه للعلماء، واهتمام إمارة الشارقة دوماً وارتباطها بالعلم والمعرفة وتكريم المتميزين في الحقول العلمية والأدبية والفنية المختلفة وغيرها، معربا عن سعادته وزملائه بالفوز والتكريم من صاحب السمو حاكم الشارقة، ومشيراً إلى أن كل من يحصل على التكريم من الشارقة يشعر بالفخر والفرح وخصوصية التكريم؛ إذ إن قيَمة الجوائز التي تقدمها إمارة العلم والمعرفة تكمنُ في حياديتها وإعطاء الحق لأصحابه من المتفوقين والبارزين، ما يشجعهم على مزيدٍ من العمل الدؤوب والتفوق.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام حفل التكريم، بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين، ومجلس أمناء الجائزة واللجنة العلمية.

وأعلن الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، في ختام حفل التكريم عن محاور جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الثامنة المقبلة، وهي محور اللغويات "الدراسات اللسانيّة النصّية"، ومحور المعجميات "المعاجم المؤلفة في مصطلحات علوم اللغة العربية".