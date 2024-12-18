في اليوم العالمي للغة العربية.. تعرفي إلى أشهر مدرسي لغة الضاد في السينما والتلفزيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يحتفل العالم اليوم 18 من ديسمبر باللغة العربية "لغة الضاد"، باعتبارها واحدة من لغات العالم الأساسية، ووقع الاختيار على هذا اليوم للاحتفال؛ لأنه أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 عام 1973، الذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة الـ190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وتقديراً للغة العربية جسد عدد كبير من النجوم دور مدرسي اللغة العربية في أعمالهم الفنية المختلفة سواء في السينما أو الدراما، وإليكم أبرز من قدم هذه الأدوار.

نجيب الريحاني يتألق في الأستاذ حمام

عبد المنعم إبراهيم ودور لا يُنسى

من أوائل النجوم الذين جسدوا دور مدرسكان الفنانفي، الذي تم عرضه في أواخر الأربعينيات. قدمخلال أحداث الفيلم دور الأستاذ حمام الذي يعاني من سوء الحظ والفقر، إلى أن تأتيه الفرصه ليكون المدرس الخصوصي لابنة الباشا، ومع مرور الوقت يقع في حبها وينقذها فيما بعد من شاب مستهتر حاول التلاعب بها.الفنانمن أشهر مدرسي اللغة العربية في زمن الفن الجميل، فكان له دور لا يُنسى بشخصية الأستاذ حكم فيمع سعاد حسني وشكري سرحان.

خلال أحداث الفيلم ظهر الأستاذ حكم مرتدياً عِمَّةً وجلباباً وقفطاناً، وهو الزي الأزهري في هذه الفترة، وكان حريصاً أن يتحدث باللغة العربية الفصحى طوال أحداث العمل حتى في مواقف الشجار كانت كلماته عربية خالصة تنم عن إتقانه لتجسيد دور مدرس اللغة العربية.

يُعتبر فيلم "الأيدي الناعمة" واحداً من أهم الأفلام الكلاسيكية في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلاله الفنان صلاح ذو الفقار شخصية الدكتور حمودة أستاذ اللغة العربية الذي أعدَّ دكتوراه في "حتى"، لكنه على مدار أحداث الفيلم لم يؤدِّ أي مشاهد لها علاقة بتدريس اللغة العربية، وطريقة كلامه مع المحيطين به كانت تعتمد بشكلٍ أساسي على اللغة العامية الدراجة في هذا العصر.

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أستاذ اللغة العربية في أجواء كوميدية

الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة أشهر شخصية قدمها الفنان محمد هنيدي في مشواره السينمائي، حيث جسد دور مدرسيعمل في الأرياف ومتمسك بأسسويحاول أن يزرعها في طلابه، لكن حياته تتغير تماماً بعدما يصبح المدرس الخاص لعدد من أبناء الوزراء، وتركه للعمل في المدرسة البسيطة في بلده والاتجاه للعمل في مدرسة إنترناشونال.

حقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً غير متوقع فور عرضه في دور السينما، واستثماراً لنجاح هذه الشخصية تم تجسيدها في مسلسل درامي يحمل اسم الفيلم نفسه.

قدمت مي كساب دور مدرسة اللغة العربية في فيلم "بون سوارية" مع غادة عبد الرازق، واستطاعت أن تتألق في هذا الدور الذي قدمته بطريقة كوميدية بسيطة تناسب طبيعة الفيلم الخفيفة، حتى إنها قدمت خلال الفيلم أغنية بكلمات دارجة يتم استخدامها بشكلٍ يومي.

نور الشريف في حضرة المتهم أبي

وفي الدراما جسد الفنان نور الشريف دور مدرسفي، وعلى مدار حلقات العمل قدم مثالاً للمدرس الملتزم بقيمه ومبادئه سواء في العمل أو الحياة الشخصية، وكشف العمل عن المفارقات التي يعيشها حتى يربي أبناءه تربية صحيحة وسوية وسط الفساد الذي يحيط المجتمع.

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