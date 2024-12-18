السويسرى ماسيمو بوساكا يقترب من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب السويسري ماسيمو بوساكا الخبير التحكيمي العالمي من شغل منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تم ترشيحه لهذا المنصب بفضل خبراته الكبيرة وإسهاماته في تطوير التحكيم الدولي بصفته مديرًا لإدارة الحكام في فيفا.

وكشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد تلقى ترشيحات عدة لخبير التحكيم الأجنبي بحيث يملك خبرة عالية لتولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة والعمل على تطوير منظومة التحكيم المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومع قرب التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي وبدء عمله مطلع العام الجديد، يتطلع اتحاد الكرة إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى التحكيم المصري، وضمان عدالة ونزاهة أكبر في إدارة المباريات.

في أول اجتماع له قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قبول استقالة لجنة الحكام السابقة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون التحكيم. وضمت اللجنة كلًا من: "وجيه أحمد، هشام صلاح مصطفى، جهاد جريشة، عزب حجاج، فهيم عمر.

يأتي هذا التحرك في إطار رؤية هاني أبو ريدة لتطوير منظومة التحكيم المصري، خاصة مع زيادة الانتقادات الموجهة للأداء التحكيمي في البطولات المحلية. ومن المتوقع أن يركز الخبير الأجنبي على تحسين أداء الحكام وتطوير الكوادر المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.