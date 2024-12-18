قصور القلب أبرزها.. 5 أسباب لـ تورم القدمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تورم القدمين يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل صحية متنوعة تتطلب الاهتمام الطبي.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، ذكر النمر أن الأسباب الشائعة لهذه الحالة تشمل قصور القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، بالإضافة إلى الآثار الجانبية لبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، ودوالي الساقين.

وشدد النمر على ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور التورم لتحديد السبب وعلاجه بشكل مبكر، لتجنب مضاعفات قد تكون خطيرة.

ويُعد تورم القدمين عرضًا شائعًا يحدث نتيجة تراكم السوائل في أنسجة الجسم، ويُعرف طبيًا باسم “الوذمة”.

وقد يظهر التورم بشكل مؤقت بسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، لكنه قد يشير إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا إذا كان مستمرًا أو متزايدًا.

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