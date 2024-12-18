استشارية: أمراض القلب شائعة لدى النساء في المملكة أكثر من الرجال وخاصة انسداد الشريان التاجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت أ.د. حنان آل بكر – استشاري أمراض القلب للكبار – أن أمراض القلب شائعة لدى النساء في المملكة أكثر من الرجال، وخاصة انسداد الشريان التاجي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أن الضغط النفسي والتوتر من أبرز أسباب إصابة النساء بأمراض القلب.

وأوضحت أن أعراض أمراض القلب لدى النساء تكون أقل وضوحا من الرجال، مشددة على زيارة دورية للطبيب وإجراء فحوصات طبية كل 6 أشهر.

وأفادت بأن المرأة بعد سن الخمسين معرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تفوق الرجل، بسبب تغير العوامل المؤثرة في الهرمونات.

وأشارت إلى أن السمنة تعد من أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب، مؤكدة على ضرورة معالجتها في أقرب وقت ممكن.

https://x.com/sayyidaty/status/1869041371861979419?t=_ZO_Fvuzym9g0m5y5d3ZZw&s=19

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