إقلاع أول رحلة طيران داخلية من مطار دمشق منذ سقوط الأسد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر ، الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا حيث بدأ هجوم الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليا في البلاد.

وكان في الطائرة وهي من طراز “إيرباص” 43 شخصا، من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المسلحة على المدينة يوم 8 ديسمبر وفقا لـ”العربية”.

وأمس الثلاثاء أعلن نظام إشعار الرحلات الجوية (نوتام) عن تمديد العمل في مطار دمشق الدولي للإقلاع والهبوط بتصاريح خاصة حتى مساء يوم 24 ديسمبر.

وجاء في بيان نوتام، الذي تم توزيعه على جميع المستخدمين المحتملين للمجال الجوي للبلاد: “تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق، باستثناء الرحلات التي تتم بموجب تصريح خاص من هيئة مراقبة الطيران المدني”.

وأوضح البيان أيضاً أن هذا التقييد سيظل سارياً حتى الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي (23:00 بتوقيت موسكو) من يوم 24 ديسمبر.

وقال وزير النقل السوري بهاء الدين شرم، أمس الاثنين في تصريحات لـ”العربية Business”، إن مطار دمشق الدولي قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع، مضيفا أنه طلب من جميع العاملين في مطار دمشق العودة إلى العمل.

كان المطار أصدر سابقا إشعار “نوتام” المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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