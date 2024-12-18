ماكرون أكد استمرار دعم لبنان وقطاعه الصحي خلال مشاركة الأبيض بافتتاح أكاديمية الصحة العالمية في ليون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان ودعم قطاعه الصحي ببرامج متعددة، خلال مشاركة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في فعاليات افتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية في مدينة ليون الفرنسية بحضور الرئيس الفرنسي ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم.

وكانت مناسبة أكد في خلالها الوزير الأبيض للرئيس ماكرون تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا للقطاع الصحي في لبنان، آملا تخصيص جزء من هذا الدعم لإعادة إعمار القطاع الذي تضرر خلال الحرب.

ونوه الوزير الأبيض باهتمام فرنسا الدائم في لبنان ولا سيما المؤتمر الذي عقد في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي في خضم الحرب على لبنان.

كما التقى الوزير الأبيض وزيرة الصحة الفرنسية جنفياف داريوسال التي شكرها الوزير الأبيض على دعم برامج جودة الخدمات الطبية وتسجيل الدواء وتم البحث في توأمة مستشفيات حكومية لبنانية مع مستشفيات في فرنسا وكيفية التعاون في موضوع نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة.

وعقد الوزير الأبيض اجتماعا مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، تم في خلاله البحث في احتياجات القطاع الصحي اللبناني وأهمية تطوير الخدمات لتقوية النظام الصحي والدعم للإستعداد للطوارئ والفاشيات والأوبئة من خلال دعم إنشاء المختبر المركزي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.

وشارك الوزير الأبيض في جلسات العمل التي تم تنظيمها والتي تمحورت على التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية وأهمية تدريب العاملين الصحيين.

وأثار الوزير الأبيض في خلال مداخلاته خطورة الإعتداءات التي استهدفت بشكل ممنهج فرق الإنقاذ والإسعاف خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان داعيًا إلى إيجاد وسائل ناجعة لردع هكذا استهدافات تمس من جهة بحق جرحى الحرب في الحصول على ما يحتاجون إليه من إنقاذ وعلاج، ومن جهة ثانية بالمسعفين أنفسهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بعمل إنساني.

وكانت إشادة من المشاركين في جلسات العمل بخطة الطوارئ التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ولا سيما التدريب الذي حصل للمستشفيات التي تمكنت من التعامل بمهنية وبشكل منظم مع العدد الكبير للجرحى الذين كانوا يصابون بشكل يومي خلال مرحلة توسع العدوان الإسرائيلي.

وفي جلسة عمل حول تمويل مواجهة الأوبئة، تم التأكيد على الإستمرار بتقديم الدعم المالي للبنان بعدما قام بالتصدي بنجاح لوباء الكوليرا رغم الأعداد الكبيرة للنازحين في لبنان وغالبيتهم موجودون في أوضاع غير صحية.

من جهة ثانية زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض واحدا من أكبر المراكز في مدينة ليون الفرنسية لمواجهة مرض السرطان وعلاجه، حيث يستمر البحث في إمكان إنشاء توأمة بين عدد من المراكز المتخصصة في علاج السرطان في فرنسا ولبنان.

كما زار المركز الدولي للأبحاث حول مرض السرطان Centre International de Recherche sur le Cancer حيث بحث مع مديرة المركز إليزابيت وايدرباس في الخطة الوطنية للسرطان والسجل الوطني وسبل تفعيل الوقاية من المرض.

كذلك إلتقى الوزير الأبيض رئيس مؤسسة ميريو ألان ميريو الذي تناول معه المشاريع التي تقوم بها المؤسسة في لبنان والتعاون في موضوع المختبرات والرعاية الصحية الأولية.