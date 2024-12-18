أعلنت قيادة الجيش ، في بيان أن "وحدة من الجيش أوقفت على حاجز شدرا – عكار المواطن (خ.خ.) لمحاولته نقل كمية كبيرة من الرمانات اليدوية، بالإضافة إلى أسلحة وأعتدة حربية وكمية من المخدرات داخل آلية بيك آب".
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المتن المواطن (م.ن.) والسوريَّين (م.ص.) و(ع.ش.) لتأليفهم عصابة سرقة دراجات نارية وتعاطيهم المخدرات. وضبطت في حوزتهم عددًا من الدراجات النارية المسروقة، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش أوقف شخصا في عكار لتهريبه اسلحة ومخدرات و3 أشخاص بالمتن لتأليفهم عصابة سرقة دراجات نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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