قوى الأمن أعلنت عن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين ودركيين متمرنين من الذكور والإناث

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حاجتها لتطويع ضباط اختصاصييّن بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور والإناث، ومن عسكريّي الخدمة الفعليّة الحاليّين والسّابقين في القوى المسلّحة (جيش- قوى أمن - أمن دولة - أمن عام- ضابطة جمركية)، في مجالات الطّب، الصّيدلة، الهندسة، والمعلوماتيّة.

وأكدت أن على الراغبين بالتّطوّع تقديم طلباتهم شخصياً الى اللّجنة المشكّلة لهذه الغاية في مبنى قيادة وحدة شرطة بيروت، خلال أوقات الدّوام الرسمي من كل يوم عمل عادي، اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 لغاية تاريخ 17-1-2025 ضمناً.

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كذلك أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حاجتها لتطويع دركيين متمرنين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين الذكور والإناث (عازب – أرمل – مطلق دون أولاد).

وأكدت أن على الراغبين أن يتقدموا بطلباتهم شخصياً في السرايا الإقليمية في وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت، طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السابعة عشرة مساءً ما عدا أيام العطل الرسمية، إعتباراً من تاريخ ‎2/1/2025 لغاية تاريخ 24/1/2025 ‏ضمناً.

وللاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة، يرجى الضغط هنا.