اصدر محافظ مدينة بيروت مروان عبود بلاغا تذكيريا الى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، مؤكدا فيه أن، "منعاً للمضاربات غير المشروعة لمادة المازوت للمركبات الآلية على أنواعها وخاصةً لمولدات الكهرباء، وغيرها من المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني، يُطلب إلى جميع مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، الإلتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية المستوردة للنفط في لبنان حصراً، وعدم شراء أية كميات من المازوت أو غيرها من المشتقات النفطية المهربة، وعدم تخزينها في خزانات المحطة، وبالتالي عدم بيعها للمستهلك المحلي خاصةً أصحاب مولدات الكهرباء، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الختم بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بيروت طلب من مستثمري محطات المحروقات السائلة الإلتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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