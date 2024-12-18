التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة IOM إيمي بوب، وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما ملف النازحين السوريين.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري عرض مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة ملف النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.