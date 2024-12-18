بعد تصدّره العناوين، من هو النّجم  الذي سيعود إلى مسرح السوبربول في ٢٠٢٥؟

أعلن اتّحاد كرة القدم الأميركيّ أنّ مغني الرّاب كندريك لامار، الحائز جائزة غرامي، سيتصدّر عرض Apple Music Super Bowl LIX ، المقرّر عقده في Caesars Superdome في نيو أورليانز في التّاسع من شباط/فبراير ٢٠٢٥.

وجاء هذا الإعلان من قبل “لامار” عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ، إذ أعرب عن حماسته للأداء.

سيكون هذا هو الأداء الثّاني الذي يقدّمه لامار في نهاية الشّوط الأوّل من بطولة Super Bowl، بعد ظهوره في عام ٢٠٢٢ إلى جانب الدّكتور. Dre و Snoop Dogg و Eminem و Mary J. Blige في Super Bowl LVI.

سيتضمّن الأداء القادم توجيهًا إبداعيًّا من شركة Lamar’s pgLang، المعروفة بعملها في جولته “Big Steppers”.

مسيرة “لامار” المهنيّة، التي تميّزت بحصوله على سبع عشرة جائزة غرامي وجائزة بوليتزر عن ألبومه DAMN لعام ٢٠١٧، جعلت منه أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في الموسيقى المعاصرة.

تعاونه الأخير مع Future وMetro Boomin، في “Like That” أمضى ثلاثة أسابيع في قمة Billboard Hot 100 في وقت سابق من هذا العام، بينما احتلّت أغنيته “Not Like Us” أيضًا المركز الأوّل لمدّة أسبوعَين هذا الصّيف.

في وقت سابق من هذا العام، تصدر لامار عناوين الأخبار بسبب نزاعه مع دريك،

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حتّى أنّ لامار أشار بشكل فظّ إلى الخلاف في الفيديو المصاحب للإعلان قائلًا “أنت تعلم أنّها فرصة واحدة فقط للفوز بالبطولة، لا جولة ثانية”.

كما سلّط شون “جاي زي” كارتر، مؤسس شركة Roc Nation، الضّوء على موهبة لامار الاستثنائيّة، واصفًا إياه بـ “الفنّان والمؤدّي الذي يمرّ مرّة واحدة في كلّ جيل” وأشار إلى أنّ “حبّ لامار العميق لموسيقى الهيب هوب والثّقافة يغذّي أعماله الفنّيّة”.