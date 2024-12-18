تركي آل الشيخ وإبراهيم العُمر يفتتحان منطقة “بوليفارد رن واي” إحدى مناطق موسم الرياض

افتتح معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ومعالي مدير عام مجموعة “السعودية” الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، منطقة “بوليفارد رن واي” إحدى مناطق “موسم الرياض”، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين الموسم ومجموعة “السعودية”.

وتأخذ المنطقة الزوار إلى عالم الطيران والترفيه بأسلوب مبتكر، حيث تقدم فرصة لاستكشاف ثلاث طائرات بوينغ ٧٧٧ عملاقة، يمكن للزوار التجول داخلها واكتشاف عوالمها المميزة والاستمتاع بتجربة مدرج طيران حقيقي ينقل الجمهور إلى أجواء المطارات الحقيقية.

وتضم المنطقة التي تفتح أبوابها للجمهور من الرابعة عصراً إلى الـ ١٢ بعد منتصف الليل، وجهة “تيرمنال إكس”، المليئة بالتشويق والمغامرات، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بـ ١٠ تجارب متنوعة تمزج بين عالم المغامرات الجوية والأجواء الرائعة. حيث صُممت المنطقة لتكون محطة ترفيهية مثالية تجمع بين الأنشطة التفاعلية والمرح.

ومن أبرز التجارب في الفعالية منطقة “الإقلاع”، حيث يمكن للأطفال والكبار القفز واللعب على مجسمات مصممة بأمان تام، مما يمنحهم فرصة صنع ذكريات لا تُنسى.

أما في “برج المراقبة”، فيمكن للزوار تذوق برجر “مايك ماجلاك” الشهير الذي يتميز بنكهته المميزة. ولمحبي المأكولات الشرقية الأصيلة، يقدم “عم حسين” تجربة فريدة داخل طائرته، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق تمثل أصالة المطبخ الشرقي.

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كما يمكن للزوار تجربة رحلة الرعب والإثارة في طائرة بوينج ٧٧٧ المفقودة، حيث يتحول ركابها إلى اشباح متحركة بعد تحطمها في المثلث البرمودي، يخوضون منها وسط موسيقى حية ومؤثرات مخيفة، وكراسي هزازة، جزء من التجربة، وتجربة حرب السماء حيث يخوض فريقها مهمة انقاذ الطائرة المختطفة وإنقاذ الرهائن قبل نفاذ الوقت.

وتعد “بوليفارد رن واي” الزوار بمزيج من الترفيه، المغامرة، والمذاقات الشهية، لتكون واحدة من أبرز الوجهات في موسم الرياض الجديدة لهذا العام.