شاتاي اولوسوي يعيش قصّة حبّ مع هذه الممثلة التركية وديميت اوزدمير شريكته المقبلة

في خطوة شكّلت مفاجأة لجمهورها، انضمّت الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير، إلى بطولة مسلسل “أشرف” ألى جانب الممثّل شاتاي أولوسوي الذي تصدّر العناوين في السّاعات الماضية بعد الكشف عن دخوله في قصّة حبّ جديدة مع صديقته أصليهان مالبورا التي شاركته في بطولة مسلسل “كبرى” لمنصّة نتفليكس.

وكانت صحف تركيّة قد نشرت قبل أيّام خبرًا مفاده أنّ أجر شاتاي أولوسوي في مسلسله الجديد سيكون ثلاثة ملايين ونصف ليرة تركيّة مقابل كلّ حلقة من المسلسل. وهذا ما نفاه “أولوسوي” وقال: “لا تصدّقوا كلّ ما تقرأونه، نحن نسمع هذه الأرقام منكم فقط”.

وكانت الشّركة التّركيّة TIMS & B قد اتّفقت رسميًّا مع “كنال د” لعرض مسلسل “أشرف” بطولة الممثّل التّركيّ، شاتاي أولوسوي، إذ من المُخطّط عرض أوّل حلقة منه في شباط/ فبراير ٢٠٢٥.

المسلسل من كتابة أدهم أوزيشيك على أن يتولّى أولوتش بايرقدار إخراجه. وتدور قصّته حول الشّاب أشرف، الذي يعمل ميكانيكيًّا متدرّبًا في الرّابعة عشرة من عمره، يقع في حبّ فتاة ويُسمّيها رؤيا أو حلمًا. وبعد سنوات عديدة يكبر أشرف ويصبح رجلًا قويًّا جدًّا ثم تظهر أمامه الفتاة ليتبيّن له أنّها عدوّته.

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وتجسّد ديميت أوزديمير في العمل شخصيّة الفتاة الموسيقيّة نيسان وسيكون لها مشاهد غنائيّة.

الجدير بالذّكر، أنّ شاتاي أولوسوي، قدّم سابقًا العديد من المسلسلات التّركيّة النّاجحة، منها: “أسميتها فريحة”، “مدّ وجزر”، “الغدّار” وغيرها من الأعمال.