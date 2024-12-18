تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بأنحف حواف للشاشة على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط سامسونج لدعم Galaxy S25 Ultra بحواف نحيفة في محيط الشاشة، إلا أن أحدث التفاصيل تؤكد على أن حواف هذا الإصدار ستكون الأنحف على الإطلاق بين الهواتف الذكية.

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Galaxy S25، ويجذب إصدار Ultra الأضواء بشكل خاص في الفترة الأخيرة.

ولقد أوضحت تفاصيل جديدة جاءت من “Ice Universe” حول هذا الإصدار أن سامسونج ستفوز في سباق التنافس بين الهواتف الذكية حيث تدعم S25 Ultra بحواف فائقة النحافة ليتفوق على تصميم Xiaomi 15، وiPhone 16 Pro Max.

أيضاً كشفت الصور ثلاثية الأبعاد المسربة لهذا الإصدار عن مستوى نحافة الحواف التي تحيط بشاشة الهاتف، من جانب أخر أكدت التفاصيل التي جاءت عبر “Ice Universe” أن النموذج المميز باللون الأزرق من S25 Ultra سيتميز باللون الأزرق الفاتح أو الفضي الذي يميل إلى اللون الأزرق مع إطار معدني.

بينما يأتي النموذج المميز باللون الأسود بغطاء خلفي باللون الأسود مع إطار باللون الفضي، كما تقدم سامسونج إصدار أخر باللون الأسود والذي يعرف ب “JetBlack” ومن المتوقع أن يأتي الإطار الأوسط في هذا النموذج باللون الأسود أيضاً.

ويأتي النموذج الأبيض أيضاً بإطار فضي، كما تقدم سامسونج نموذج يضم غطاء خلفي باللون الرمادي مع لمسة باللون الذهبي وإطار بنفس اللون الرمادي، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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