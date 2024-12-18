وهاب: الوضع في دمشق ليس على ما يرام

أشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى انه "راحت السكرة وأتت الفكرة"، لافتا الى ان "الوضع في العاصمة السورية دمشق ليس على ما يرام".

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