تكنولوجيا: Poco تكشف رسمياً عن هاتفي Poco M7 Pro 5G و Poco C75 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco رسمياً عن هاتف Poco M7 Pro 5G الذي يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع هاتف Poco C75 5G.

يأتي هاتف Poco M7 Pro 5G برقاقة معالج Dimensity 7025 Ultra التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، كما يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضا يأتي الهاتف بواجهة HyperOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ومن المقرر أن تدعم Poco الهاتف باثنان من تحديثات النظام، و4 سنوات من تحديثات برامج الحماية.

ويتميز M7 Pro 5G بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.5 وميزة التثبيت البصري والإلكتروني، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية فقط، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يضم Poco M7 Pro 5G مكبرات صوتية بنظام ستريو، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وماسح IR blaster، مع منفذ USB C، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5110 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم ثنائي ويأتي بسماكة 7.99مم، ووزن 190 جرام، ويدعم معايير IP64 في مقاومة الماء والأتربة، ويتوفر Poco M7 Pro 5G بألوان البنفسجي، والرمادي، والأخضر، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

هاتف Poco C75 5G

يأتي هذا الإصدار بنفس مواصفات إصدار 4G مع تغيير في رقاقة المعالج، حيث يدعم الهاتف معالج Snapdragon 4s Gen 2 الذي يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر ويدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

من جانب أخر يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.88 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يتميز Poco C75 5G بسماكة 8.22مم، ووزن 205 جرام، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5160 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات،ويتوفر Poco C75 5G بثلاثة إختيارات في الألوان.

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