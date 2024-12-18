شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام جيمينى فى تلخيص مجلدات جوجل درايف.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "جوجل" عن تحديث جديد لتكامل مساعد الذكاء الاصطناعى جيميني مع Google Drive، مما يجعله أكثر فائدة، حيث يمكن لـ Gemini تلخيص جميع الملفات الموجودة داخل أي مجلد فى جوجل درايف.

في السابق، كان Gemini يوفر ملخصات لمستند واحد أو عدة مستندات فقط، بالإضافة إلى تقديم معلومات سريعة حول المشاريع أو استكشاف مواضيع معينة دون الحاجة إلى فتح وتصفح العديد من المستندات يدويًا، ومع التحديث الأخير، أصبح التطبيق قادرًا على تلخيص محتوى المجلد بالكامل، مما يسهل على المستخدمين الحصول على نظرة شاملة حول الملفات المرتبطة بموضوع معين داخل المجلد.

كذلك يمكن لـ Gemini الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمستندات النصية وملفات PDF وجداول البيانات والعروض التقديمية، كما تشير تقارير إلى أن جيميني قد يكون قادرًا أيضًا على التعرف على الصور داخل المجلدات.

هذه الخاصية متاحة لمشتركي Google Workspace الذين لديهم إضافات جيميني بيزنس أو Enterprise أو Education أو Education Premium، كما أنها متوفرة لمشتركي Google One AI Premium.

طريقة تلخيص ملف أو مجلد محدد باستخدام جيمينى



1- افتح موقع جوجل درايف على جهاز الكمبيوتر.



2 - انقر على خيار Ask Gemini في الزاوية العلوية اليمنى.



3- أدخل طلبك في اللوحة الجانبية لتحديد ما تريد تلخيصه.



4 - أضف @ متبوعًا باسم الملف أو المجلد المطلوب.



5 - اضغط على Enter.



6 - بعد استلام الرد، انقر على Sources لمعرفة الملفات التى استخدمها Gemini فى التلخيص.



7 - انقر على Retry إذا كنت ترغب في إنشاء نص جديد.

كيفية تلخيص معلومات من ملفات متعددة

1- افتح drive.google.com على جهاز الكمبيوتر.



2 - انقر على أيقونة Ask Gemini فى الزاوية العلوية اليمنى.



3 - اختر طلبًا محددًا من اللوحة الجانبية أو أدخل طلبك الخاص.



4- اضغط على Enter.