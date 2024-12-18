شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يطلب تقريرًا مفصلًا عن مديونية اتحاد الكرة لمنظمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، تقريرًا مفصلًا حول مديونية الاتحاد لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، وفق ما أعلنه الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

يأتي قرار ابو ريدة في إطار سعيه لحل الأزمات المالية العالقة داخل اتحاد الكرة المصري، وحل الأزمات المالية والمديونية الخاصة بالمنشطات.

وأبدى هاني أبو ريدة حرصه على إنهاء الأزمات المالية المعلقة، ومنها مديونية المنشطات، يأتي ذلك ضمن خطة موسعة لإعادة هيكلة الأمور المالية والإدارية داخل الاتحاد لضمان سير العمل بشكل أكثر كفاءة.

وتعكس هذه الخطوة نية المجلس الجديد بقيادة هاني أبو ريدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للاتحاد، والعمل على تحسين علاقاته مع الجهات المعنية، بما في ذلك الأندية ومنظمة المنشطات، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة للكرة المصرية على المستويين المحلي والدولي.