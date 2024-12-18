“الصحة العالمية” تدعو لتعزيز مراقبة إنفلونزا الطيور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحسين مراقبة إنفلونزا الطيور، وتعزيز الأمن البيولوجي في المزارع للحفاظ على سلامة وصحة الحيوانات والبشر.

ويأتي ذاك بعد إصابة 76 شخصًا هذا العام بالفيروس، معظمهم عمال بمزارع أمريكا، والصين، وأستراليا، وكندا، وكمبوديا، وفيتنام، وأشارت المنظمة أن الفيروس لم يتكيف بعد على الانتشار بين البشر، ولكن يجب الاستعداد لاحتمال حدوث تحورات.

وكشفت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن نفوق أكثر من 300 مليون طائر منذ عام 2021 بسبب فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 كما تجاوز الفيروس حواجز الأنواع، وأثر على مجموعة واسعة من الثدييات؛ مما يشكل تحديات كبيرة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

أكد رئيس قسم العلوم في المنظمة، جريجوريو توريس، أهمية مراقبة تطور المرض وتعزيز التنسيق العالمي للوقاية والاستجابة المبكرة، كما دعا الدول الأعضاء إلى الإبلاغ عن حالات الإصابة بين الحيوانات عبر نظام معلومات المنظمة WAHIS، مشيرًا إلى ضرورة المراقبة القوية لإصابات الحيوانات من غير الطيور، واتخاذ الإجراءات في حالة ظهور إصابات، والإبلاغ عنها بشفافية.

بدورها أوضحت كبيرة مسؤولي الصحة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة د.مادور دينغرا أن انتشار فيروس إنفلونزا الطيور يؤثر على سبل العيش ويضر بالمزارعين اقتصاديًا، ودعت إلى الاستثمار في تدابير الأمن البيولوجي لكسر دائرة المخاطر والخسارة، مشيرة إلى أن الفيروس يصيب حاليًا أكثر من 500 نوع من الطيور و70 نوعًا من الثدييات، مبينة أن “الفاو” أصدرت استراتيجية عالمية منقحة لمكافحة إنفلونزا الطيور، وطالبت الدول بتطبيقها.

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