شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 18-12-2024.. ترقب الفائدة الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 18-12-2024، وذلك عقب هبوط سعر الذهب في مصر بحوالي 12 جنيهًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي ما يلي سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 18-12-2024.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 18-12-2024

عيار 24 يسجل 4329 جنيها. عيار 21 يسجل 3788 جنيها. عيار 18 يسجل 3247 جنيها. الجنيه الذهب 30304 جنيهات. توقعات الفائدة الأميركية

اليوم يصدر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة مع توقعات شبه كاملة في الأسواق أن البنك في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما تم تسعير الذهب عليه خلال الفترة الأخيرة، ولكن سيظل التركيز على بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال العام القادم في ظل عدم اليقين المتعلق بتولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي قد يمر بفترة توقف عن خفض الفائدة واستمرار تيسير السياسة النقدية خلال بداية عام 2025، وذلك تحسباً لقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالسياسات الضريبية والتعريفات الجمركية والتي من شأنها أن تزيد من ضغوط التضخم، وهو ما قد يجبر البنك الفيدرالي على تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة.